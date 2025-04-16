"Возможно, наступит переломный момент": в Литве заявили, что Россия может ударить по Украине на Пасху еще более жестоко

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис убежден, что Россия может совершить еще более резкое и ужасное нападение на Пасху. Однако подобные циничные действия Кремля могут стать новым переломным моментом для усиления давления Запада на РФ.

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Об этом он сказал в интервью ELTA Kampas. Он также напомнил о варварском нападении России на украинский город Сумы в Вербное воскресенье, в результате чего погибли 36 человек.

"Эта неделя — Страстная неделя, мы дойдем до Пасхи, я не сомневаюсь, что [Россия] подаст нам что-то еще страшнее на Пасху. Возможно, это будет переломный момент, когда мы скажем: хорошо, смотрите, нам нужно ужесточить санкции", — заявил он.

По словам политика, трагедия в Сумах стала своеобразным стимулом для стран Евросоюза к более смелым шагам – как относительно новых экономических ограничений Кремля, так и дополнительной поддержки Украины. Однако министр дал понять, что пока неясно, выдержит ли этот момент и превратится в реальные политические решения.

Однако если Европе не удастся добиться значительного прогресса в этих вопросах и если процесс принятия решений застопорится из-за оппозиции со стороны определенных государств, ЕС может окончательно потерять свою роль геополитического игрока.

"Если мы в этом полугодии не откроем переговорные блоки с Украиной, если мы провалимся под санкциями, то мы уже не можем говорить о какой-то геополитической субъектности Евросоюза, мы не можем больше говорить о том, что мы можем иметь какое-либо влияние в мире", — предупредил Будрис.

Глава МИД подчеркнул, что в любом случае позиция Литвы четкая в отношении России. Они выступают за принятие 17-го пакета санкций против РФ, включающего все секторы, не учтенные ранее.

"Наверное, не удастся включить их все [секторы], но я надеюсь, что по крайней мере большинство – то есть сжиженный газ, чтобы туда разместили российскую атомную энергетику, а также больше кораблей теневого флота. Мы должны подготовить весь пакет", – сказал дипломат. Он добавил, что началом этой работы, безусловно, стало событие в Сумах – это, безусловно, был толчок, который никто не мог проигнорировать.

Будрис отметил, что Литва имеет четкую и очень конкретную позицию по войне в Украине: агрессор – Россия, жертва – Украина.

"Международное право на стороне Украины. Мы никогда не согласимся ни на передачу территории России, ни на признание оккупации и границ, отличных от 1991 года. Украинские границы. Здесь написано, суть поставлена, и мы больше не подвергаем сомнению. И нет у нас этих вопросов, и нет проблем, у нас язык возвращается все точно назвать", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва пообещала выделить Украине дополнительные 30 миллионов евро на военную помощь — без учета ранее обнародованной суммы в 110 миллионов на 2025 год. Как отметила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене, дополнительные 30 миллионов рассчитаны на приобретение артснарядов, антидроновых винтовок и средств РЭБ.

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