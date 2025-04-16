'Безопасность – это вопрос жизни': на Прикарпатье отменили все массовые мероприятия на Пасху

На Прикарпатье отменили все массовые мероприятия на Пасху. Соответствующее решение было принято на Совете обороны области.

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Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук. Она отметила, что война продолжается по всей территории Украины и угроза есть повсюду.

Онищук подчеркнула, что "безопасность – это вопрос жизни", в то же время страна-агрессор не прекращает терроризировать гражданское население и наносит удары по городам, больницам и жилым кварталам. Печальным примером того являются циничные ракетные атаки по Кривому Рогу и Сумам, поэтому угроза ударов существует во всех уголках Украины.

"Именно поэтому накануне одного из величайших религиозных праздников года – Воскресения Христова – на Совете обороны области приняли решение об отмене всех массовых мероприятий на территории Прикарпатья. Рекомендовали председателям громад тоже принять надлежащие меры и отказаться от проведения мероприятий, которые предусматривали бы большие скопления людей", – отметила глава Ивано-Франковской ОГА.

Она напомнила, что в области с полуночи до 5 утра действует комендантский час, во время которого запрещено находиться на улице без соответствующих разрешений.

"Сегодня главное – сохранить жизнь, поэтому прошу всех быть бдительными, соблюдать правила безопасности, реагировать на сигналы воздушной тревоги, избегать больших скоплений людей. Пасха – время для семьи, тишины и молитвы, давайте беречь друг друга, вместе мы сильнее. Слава Украине!" – резюмировала чиновник.

Напомним, OBOZ.UA объяснял, почему дата Пасхи ежегодно меняется. Это зависит от нескольких факторов, в частности от астрономических явлений и использования разных календарных систем. Однако есть определенные правила, определяющие время, когда следует отмечать этот праздник.

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