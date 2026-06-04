'Вот с кем воюет так называемая вторая армия мира': Зеленский почтил память детей, которых убила Россия. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди приняли участие в чествовании памяти детей, убитых российской армией. С началом полномасштабного вторжения армия России убила по меньшей мере 707 украинских детей.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины. Глава государства подчеркнул, что Россия не смогла достичь своих целей на фронте поэтому совершает преступления против гражданских, в частности детей.

"Сейчас это по меньшей мере 707 украинских детишек. И еще тысячи детей, которых Россия ранила, похитила. Тысячи детей, чья судьба до сих пор неизвестна. И все это доказывает, что в мире нет более лживого государства, чем Россия. Их якобы удары исключительно по военным объектам и вымышленные больным воображением цели войны – все это сейчас разбивается о реальность", – сказал он.

Зеленский почтил память убитых детей

В своей речи глава государства подчеркнул, что за каждой цифрой российских преступлений – разбиты детские мечты, планы на жизнь, надежды и боль каждой матери и каждого отца.

"Наши украинские дети. Кому-то несколько дней, кто-то пошел в первый класс, а у кого-то должен был быть выпускной. Вот с кем воюет больное государство. Вот кому противостоит так называемая вторая армия мира, которая неспособна победить на поле боя и самоутверждается на детях", – сказал глава государства.

Среди погибших украинских детей, говорит Владимир Зеленский, малыш, который еще даже не умел ходить и говорить, девочка, которая спала у себя в комнате, мальчики-близнецы и подростки, которые за мгновение до российского удара шли на свое первое свидание.

"Кому-то несколько дней, кто-то пошел в первый класс, а у кого-то должен был быть выпускной. Вот с кем воюет больное государство. Вот кому противостоит так называемая вторая армия мира, которая неспособна победить на поле боя и самоутверждается на детях", – резюмирует украинский президент.

В то же время Елена Зеленская подчеркнула, что каждый в России, кто приказывает запускать ракеты по украинскому городу, должен знать, что все это фиксируется и получает юридическую оценку.

"Криминализация агрессора должна стать не отдельными делами, а системным давлением, неотвратимым и ощутимым. Таким, чтобы рука, которая тянется к кнопке запуска, чувствовала вес будущего приговора. И светлая память не должна оставаться лишь памятью. Она должна стать доказательством и приговором. Уважаемые послы, представители международного сообщества! Преступления в отношении детей в Украине задокументированы, они имеют юридическую квалификацию, и они ждут вашей политической воли. Не сочувствием, а действиями", – отметила первая леди.

По приведенным данным от Офиса президента Украины, с начала полномасштабного российского вторжения 2548 детей были ранены. Реальное количество может быть больше, так как нет возможности получить полную информацию из прифронтовых регионов и временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 4 июня, в мире отмечают Международный день невинных детей – жертв агрессии, когда чтят память детей, пострадавших от войны и насилия. Украина же чтит детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

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