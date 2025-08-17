"Воля цены не имеет": в Крыму под носом у оккупантов устроили украинскую акцию. Фото

Украинские партизаны продолжают устраивать смелые акции во временно оккупированном Крыму. Прямо под носом у захватчиков они оставляют символы, которые свидетельствуют, что полуостров всегда был и будет Украиной.

В частности, недавно такую акцию провели активисты движения "Желтая Лента". В Telegram-канале сообщества опубликовали фотодоказательства.

Символы сопротивления заполняют улицы Крыма

Так, партизаны отметили, что расширяют свою деятельность в Крыму, захваченном войсками РФ с 2014 года. Они в очередной раз украсили проукраинскими знаками Симферополь, Севастополь, Ялту, Феодосию и Евпаторию.

"Воля цены не имеет", "Симферополь – украинский город", "Ялта – это Украина", – написано на листовках.

Теперь ленты, наклейки и плакаты, символизирующие Украину, разместили на остановках, в парках, скверах, возле набережных и в других многолюдных местах.

"Местные жители в очередной раз доказывают, что ждут ВСУ и деоккупацию", – подчеркнули в движении "Желтая Лента".

Другие проукраинские новости из Крыма

В конце июля стало известно, что на оккупированном Россией Крымском полуострове резко вырос спрос на услуги посредников для получения и обновления украинских документов. Это произошло на фоне войны и ограниченных возможностей для выезда граждан на подконтрольную Украине территорию.

Один из правозащитников отметил, что услуги таких посредников стоят недешево, однако многие крымчане вынуждены прибегать к ним из-за невозможности лично обратиться в украинские госучреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский наградил орденом Свободы украинских школьников-партизан, которых российские захватчики убили в оккупированном Бердянске. 16-летние Тигран Оганнисян и Никита Ханганов погибли два года назад, успев ликвидировать местного коллаборанта и российского оккупанта.

