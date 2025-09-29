'Война забрала еще одну жизнь': в боях в Донецкой области погиб защитник с Тернопольщины. Фото

На щите вернулся на родную Тернопольщину 37-летний Иван Высоцкий. Земляки почтили память Героя живым коридором.

Об этом сообщил козовской поселковый голова Сергей Добалюк в Facebook. Похоронят погибшего воина в его родном селе Ценов.

Что известно о Герое

Свой последний бой Иван Высоцкий принял 20 сентября во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Защитник родился 22 января 1988 года в селе Ценов Козовской поселковой общины Тернопольской области. Он не дожил до своего 38-летия несколько месяцев.

"Война унесла еще одну жизнь. Защищая Родину, погиб житель села Ценов, военнослужащий Высоцкий Иван Ярославович... Искренне соболезнуем семье!" – написал Сергей Добалюк.

29 сентября односельчане встретили погибшего Героя, стоя на коленях, держа в руках украинские флаги с траурной черной лентой. Путь устелили цветами и зажгли лампадки.

Чин похорон военного начнется завтра в 13:00 в его родном селе Ценов.

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно в боях за Украину погиб защитник из Тернопольщины Дмитрий Прокопив. Он ушел на фронт в 19 лет, участвовал в боях за Соледар и Бахмут.

В боях за Украину погиб полицейский из Буковины, 28-летний капитан полиции Николай Николайчук. Он занимал должность старшего инспектора отделения беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в батальоне полиции особого назначения ГУНП Черновицкой области. Дома отца не дождалась маленькая дочь.

На фронте погиб защитник со Львовщины Алексей Кот. Жизнь воина оборвал удар вражеского дрона.

В боях в Донецкой области погиб полицейский из Львовской области Михаил Штында. Защитнику навсегда останется 38 лет.

