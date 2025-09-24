Ему навсегда будет 23: во время выполнения боевого задания на Харьковщине погиб защитник с Тернопольщины. Фото

В боях за Украину погиб защитник с Тернопольщины Дмитрий Прокопив. Он ушел на фронт в 19 лет, участвовал в боях за Соледар и Бахмут.

Последний бой воин принял на Харьковщине 22 сентября. О потере сообщили в Чертковской районной государственной администрации и в Тернопольском национальном педагогическом университете имени Владимира Гнатюка, студентом которого был Дмитрий.

Что известно о Герое

"Очередная страшная весть для Бильче-Золотецкой объединенной территориальной громады: погиб защитник Прокопив Дмитрий (10 июня 2002 года рождения), житель села Мушкаров. Окончив военное заведение, без колебаний пошел защищать свою страну. Воевал в горячих точках – Соледар, Бахмут... Свой последний бой принял 22 сентября 2025 года в районе населенного пункта Староверовка Харьковской области", – рассказали в Чертковской РГА.

Защитник, добавили в Тернопольском педуниверситете, окончил Военный колледж сержантского состава Национальной академии сухопутных войск. После того выбрал для себя абсолютно мирную профессию: поступил на географический факультет упомянутого университета, где изучал "Почвоведение, экспертную оценку земель и территориальное планирование".

"Но в свои 19 лет пошел защищать Родину во время опасности. Дмитрий был мужественным, отважным воином. Его гибель – невосполнимая потеря для семьи, друзей, побратимов, для всех нас. В скорби склоняем головы, тихой молитвой просим для Дмитрия вечного покоя... Разделяем печаль родных и близких, всех, кто знал Защитника. Пусть Дмитрий навсегда останется в нашей памяти. Вечная и светлая память Герою", – говорится в сообщении на странице Тернопольского НПУ им.Гнатюка в Facebook.

