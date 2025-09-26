'Война снова принесла потери': на фронте в результате удара дрона погиб защитник со Львовщины. Фото

На фронте погиб защитник со Львовщины Алексей Кит. Жизнь воина оборвал удар вражеского дрона.

На защиту родной земли Алексей стал в начале полномасштабного вторжения РФ. Трагическую весть о гибели Героя сообщили в Каменка-Бугском городском совете.

Что известно о Герое

На днях жизнь за Украину отдал еще один воин со Львовщины.

"Война снова принесла потери для нашей громады. С глубокой скорбью сообщаем, что 22 сентября 2025 года погиб житель города Каменка-Бугская – Алексей Кит. Алексей проходил службу в зенитно-ракетной Львовской бригаде имени Ивана Выговского", – рассказали в горсовете.

В ряды Вооруженных сил Алексей Кит стал в начале полномасштабного вторжения: на службу он был призван 1 марта 2022 года.

Жизнь защитника оборвалась на окраине населенного пункта Старица Чугуевского района Харьковской области: он получил смертельные травмы в результате атаки российского FPV-дрона.

Только в августе защитник отметил свой день рождения: в вечность Алексей Кит ушел 51-летним.

"У Героя остались жена, сын и брат. Искренне сочувствуем семье и разделяем боль вашей потери... О чине похорон сообщим позже. Вечная память и слава Герою!" – указано в сообщении Каменка-Бугского горсовета.

