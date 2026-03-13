Война забирает лучших: в результате попадания вражеского FPV-дрона погиб защитник с Тернопольщины. Фото

Российско-украинская война снова принесла трагическую весть на Тернопольщину. На фронте погиб младший сержант Андрей Степаненко – военнослужащий из Чертковской громады.

Жизнь защитника оборвалась в результате попадания вражеского FPV-дрона. О потере сообщили в Чертковской общине.

"Российско-украинская война снова принесла печальную весть в Чертковскую громаду. Война продолжает забирать жизни лучших сыновей Украины – на фронте погиб чертковчанин, младший сержант Степаненко Андрей Александрович", – говорится в сообщении.

Андрей Степаненко родился 2 апреля 1989 года в Тернополе. Учился в Чертковской гимназии "Родная школа", впоследствии получил образование в Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника, а также в Высшей общественно-естественной школе имени Винцента Поля в польском Люблине.

В ряды Вооруженных сил Украины его мобилизовали в сентябре 2024 года. Он служил внешним пилотом (оператором) беспилотных летательных аппаратов 1 отделения ударных БПАК взвода БПАК мотопехотного батальона воинской части А4955. Военный имел звание младшего сержанта.

Защитник участвовал в боевых действиях на Харьковщине, Днепропетровщине, Херсонщине и Запорожье.

Андрей Степаненко погиб ночью 11 марта 2026 года вблизи населенного пункта Юрковка Запорожской области в результате попадания вражеского FPV-дрона.

Всего за неделю до трагедии военный получил награду "За честь и отвагу" из рук городского головы Черткова Владимира Шматько во время визита волонтерской команды благотворительного фонда "Покрова Чертков" к украинским защитникам на фронте.

Информацию о дате и времени встречи тела погибшего Героя в Черткове обещают сообщить дополнительно.

