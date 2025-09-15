"Воины, которыми мы гордимся": Зеленский наградил украинских танкистов, которые стоят на защите государства. Видео
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами украинских танкистов, которые защищают страну от российских оккупантов. По его словам, военные являются гордостью государства и имеют большой опыт, которым готовы поделиться с союзниками.
Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram 15 сентября. Также он обнародовал видео, где награждает военнослужащих.
"Храбрость и меткость наших воинов-танкистов, огневая мощь и маневренность танков, как и раньше, имеют значение для защиты украинских позиций и уничтожения российских солдат, их позиций и укреплений", – говорится в сообщении.
Подробности
Глава государства отметил, что в боевых бригадах насчитывается более 100 танковых батальонов, которые являются боеспособными и опытными подразделениями. Они составляют заметную танковую мощь в Европе и являются гордостью Украины.
"Сегодня отмечаем государственными наградами лучших воинов – тех, кто проявил себя в защите нашего государства, наших позиций. Еще раз поздравляю всех наших воинов-танкистов. Спасибо вам", – написал Зеленский.
Что предшествовало
В воскресенье, 14 сентября, Украина отмечает День танковых войск. Праздник был учрежден указом президента от 9 сентября 2023 года и заменил собой "День танкиста". В эту особую дату Владимир Зеленский выразил благодарность украинским танкистам за отвагу и профессионализм.
