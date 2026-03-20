Воинов, сбивших российский вертолет FPV-дроном, наградили Орденом 'За мужество': указ президента

Украинских защитников, которые на Покровском направлении сбили российский вертолет Ка-52 с помощью FPV-дрона, 20 марта отметили государственными наградами. В частности, четырех воинов 59-й отдельной штурмовой бригады "Хищники высот" наградили орденами "За мужество" второй степени.

Видео дня

Об этом говорится в соответствующем указе президента Украины Владимира Зеленского под номером 252. В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса объяснил, за что именно наградили украинских воинов.

Это не случайность

Как указано в указе главы государства, орденами "За мужество" были награждены солдаты Юрий Андрусенко и Давид Нечипас; и младшие сержанты Сергей Слепко и Вадим Шаповал. Они отмечены "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и самоотверженное выполнение воинского долга".

Павел Палиса отметил, что "это важно понимать: это не случайность, а системная работа", потому что "это уже второй подобный результат у этого подразделения".

В современной войне решает не размер техники, а уровень подготовки, точность и технологичность, пояснил заместитель Буданова.

Что означает награда

Орден "За мужество" II степени – это государственная награда, которой отмечают за личное мужество и героизм в чрезвычайных ситуациях или при исполнении воинского или служебного долга в условиях риска для жизни. Награждение обычно происходит последовательно: сначала человек получает орден третьей степени, затем второй, и только после этого – первой.

Награжденные таким орденом украинцы имеют право на определенные социальные гарантии. Это и денежная помощь(ежемесячные доплаты к окладу в размере одной минимальной заработной платы, а также право на ежегодную разовую выплату ко Дню Независимости Украины), и пенсионные надбавки (в размере от 20% до 40% от прожиточного минимума), и другие льготы.

За что наградили "Хищников высот"

На Покровском направлении украинские бойцы применили FPV-дрон для поражения российского вертолета Ка-52. Ударный вертолет врага был подстрелен оптоволоконным FPV-дроном пилотов экипажа "Балтика" 1 батальона "Хищники высот" 59 бригады СБС в районе населенного пункта Надиевка (Донецкая область).

Как сообщал OBOZ.UA, после аварийной посадки экипаж вертолета попытался спастись, однако на "помощь" российским пилотам прибыли еще несколько дронов, пилотируемых 1 батальоном 414 отдельной бригады "Птицы Мадьяра". Благодаря скоординированным действиям украинских операторов FPV-дронов, эта угроза была полностью ликвидирована.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!