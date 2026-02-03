Воевал с 2015 года: во время отпуска умер прикарпатский военнослужащий Андрей Васильев. Фото

Умер прикарпатский военнослужащий Андрей Васильев. Защитник проходил службу в рядах Вооруженных Сил Украины с 2015 года.

Видео дня

Об этом стало известно 2 февраля на Прикарпатье. Информацию о смерти военнослужащего обнародовал Выгодский поселковый совет на своей официальной странице.

В сообщении говорится: "С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни военнослужащий Васильев Андрей Анатольевич". Там также уточнили, что он родился 18 февраля 1982 года в селе Мысливка.

Жизнь и служба

Андрей Васильев учился в Вышковской школе, после чего окончил Прикарпатский профессиональный колледж лесного хозяйства и туризма в Болехове. Работал в государственном предприятии "Выгодский лесхоз".

В 2015 году его мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины. В 2024 году он снова стал на защиту государства, подписав контракт. В громаде вспоминают, что Андрей был отзывчивым и добрым человеком, всегда готовым поддержать и помочь, любил собак и имел искреннюю душу.

Время прощания

Парастас по Андрею Василиву состоится 2 февраля, в 18:00. Чин похорон запланирован на 3 февраля, в 11:00.

В Выгодском поселковом совете выразили соболезнования родным, близким и собратьям военнослужащего. Там отметили: "Светлая память и вечная дань уважения Защитнику Украины. Вечная память".

Как сообщал OBOZ.UA, война унесла жизнь еще одного украинского защитника с Днепропетровщины. 24 января 2026 года на Харьковском направлении погиб Александр Гуренко – житель Лозоватской громады Криворожского района.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!