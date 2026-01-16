Военный трижды убегал со службы и получил приговор за СЗЧ: как наказали

На Полтавщине суд рассмотрел дело военного, который трижды покидал место расположения подразделения. Он занимал офицерские должности.

Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений сообщает "Суспільне Полтава".

Что известно

Как установил суд, мобилизованный военнослужащий, который занимал офицерские должности в различных подразделениях, за время службы трижды самовольно оставлял место прохождения службы без уважительных причин.

Первый случай произошел в декабре 2024 года, второй — в сентябре 2025 года, третий — в октябре 2025 года. Во всех случаях, как выяснилось, мужчина длительное время не выполнял обязанности воинской службы и не делал никаких попыток вернуться в подразделение.

После второго самовольного оставления места службы в сентябре 2025 года мужчина в течение длительного времени скрывался за пределами расположения воинской части. 6 октября 2025 года его местонахождение установили правоохранители: он прятался в Одессе. На следующий день поисковая группа воинской части доставила его в пункт временной дислокации подразделения.

В третий раз военнослужащий ушел в СЗЧ 19 октября 2025 года. 24 октября правоохранители обнаружили военнослужащего в селе Дачное Одесской области. 26 октября его повторно доставили в подразделение воинской части. Впоследствии, 4 ноября 2025 года, мужчина добровольно явился в ТУ ГБР в Полтаве.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и пояснил, что действовал по личным мотивам, не имея намерения окончательно уклоняться от военной службы. Мужчина заявил, что находился в сложном морально-психологическом состоянии.

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 5 ст. 407 "Самовольное оставление воинской части или места службы" Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Это минимальный срок, предусмотренный санкцией статьи.

