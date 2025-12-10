Военные преступления РФ и гибридные угрозы: украинские полицейские провели серию стратегических встреч в Вашингтоне

Делегация Национальной полиции Украины во главе с первым заместителем Председателя – начальником Главного следственного управления Максимом Цуцкиридзе встретилась с сенаторами и представителями Министерства юстиции США, подразделений Федерального бюро расследований, Хельсинкской комиссии Конгресса и Бюро международного правоохранительного сотрудничества INL.

Целью визита было представление масштабов работы Нацполиции в расследовании российских военных преступлений, наработки совместных механизмов противодействия гибридным угрозам и усиление сотрудничества в сфере международной безопасности.

Украинская сторона проинформировала партнеров о более 185 тысячах задокументированных военных преступлений, работе на деоккупированных территориях и межведомственной системе "Военный преступник" с данными почти о 900 тысячах человек. Американские правоохранители отметили потенциал оперативного обмена информацией для идентификации российских преступников и недопущения их передвижения по странам Запада.

Отдельно рассмотрели преступления против 109 граждан США и профили 11 американцев, которые считаются пропавшими без вести или находятся в плену. Отмечалось, что преступления против американцев имеют такой же характер жестокости, как и в отношении украинских гражданских.

В ФБР украинская делегация предоставила аналитические материалы о деятельности ЧВК "Вагнер", "Редут" и других прокси-структур, а также анализ инцидентов с "неизвестными дронами" в Европе.

На встрече с послом Украины в США Ольгой Стефанишиной стороны согласовали совместный подход к дальнейшим контактам с американскими правоохранительными институтами. В частности, речь шла о координации усилий в донесении до партнеров информации о масштабах российских преступлений и необходимости расширения международного взаимодействия из-за российских гибридных угроз.

По результатам визита договорились о расширении обмена доказательствами и аналитикой, координации совместных расследований военных преступлений и деятельности российских ЧВК, а также углублении сотрудничества в противодействии гибридным угрозам РФ.

"Национальная полиция Украины работает в условиях, которые не имеют аналогов в современном мире: под обстрелами мы одновременно документируем военные преступления, спасаем людей, разминируем освобожденные территории, сдерживаем кибератаки, противодействуем дронам и гибридным операциям России. Этот опыт должен помогать нашим партнерам выявлять наемников, предотвращать диверсии и защищать собственные границы от российской агрессии. Мы открыты к широкому сотрудничеству, потому что гибридная война РФ не знает границ, и только совместные действия цивилизованных стран могут ее остановить", – подчеркнул Максим Цуцкиридзе.