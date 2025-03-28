Военнообязанные могут потерять отсрочку: как перебронировать работников с 1 апреля

Со вторника, 1 апреля, в Украине будут действовать новые правила бронирования. Все предприятия, получившие статус по новым критериям критичности, могут провести процедуру перебронирования, не дожидаясь окончания этого срока.

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Подать списки на бронирование работодатель может онлайн на портале Дія. Как осуществляется бронирование и перебронирование военнообязанных по новым правилам, читайте в материале OBOZ.UA.

Какой срок бронирования по новым правилам

С 1 декабря 2024 года порядки бронирования работников и определение предприятий критически важными изложили в новой редакции. Сами предприятия обязаны бронировать работников только через Дію.

Срок действия отсрочок, выданных до 1 декабря и действующих на эту дату, продлили сначала до 28 февраля, а затем до 31 марта 2025 года.

Стандартный срок бронирования в Дії – 72 часа для перевода забронированных работников на специальный военный учет, пишет "Мы – Украина".

18 января было введено "быстрое бронирование" для критических предприятий, то есть без учета этих сроков. Сначала оно действовало до 1 марта, а затем его продлили до 1 апреля.

То есть с этой даты при бронировании будет действовать стандартный срок – 72 часа, в течение которого работники в случае перебронирования без отсрочки.

Сколько будет действовать бронь

Срок отсрочки, оформленной по обновленному порядку 76 после 1 декабря, зависит от того, каков статус у предприятия.

– до 12 месяцев действует бронь работников предприятий, учреждений, организаций, которые признаны критически важными для экономики или жизнедеятельности в особый период, работники операторов противоминной деятельности;

– срок действия договора или контракта – работников предприятий, критически важных для обеспечения ВСУ, спецучреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом которых является Украина в соответствии с международными договорами;

– на срок проведения мобилизации – работников и служащих органов госвласти, госорганов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов.

"Документальное оформление бронирования военнообязанных осуществляется только тогда, когда предприятие начало выполнять мобилизационное задание. То есть если предприятие не приступило к выполнению мобилизационного задания, документальное оформление бронирования не осуществляется и работники таких предприятий на специальный учет не переводятся", – прокомментировал начальник отдела военного учета и бронирование сектора мобилизационно-оборонной работы Николаевского областного ТЦК и СП подполковник Олег Чуб.

Как предприятию оформить статус критичности

С 1 декабря бронируют и перебронируют своих работников только средствами портала Дія. Чтобы стать критическим для экономики, предприятие должно удовлетворять двум обязательным критериям и еще минимум одному из указанных в порядке № 76.

Обязательных критериев два – размер средней зарплаты на предприятии не ниже 20 тыс. грн (два с половиной размера минимальной зарплаты) и отсутствие долгов по уплате налогов и ЕСВ.

Относительно расчета средней зарплаты с 5 марта ее считают за последний календарный месяц.

В то же время, требование о зарплате не касается государственных и коммунальных предприятий; хозяйственных обществ, более 50% акций которых в государственной или коммунальной собственности, государственных и коммунальных хозяйственных обществ; операторов газораспределительных систем, выполняющих критически важные функции.

Как говорят в Минэкономики, предприятию, чтобы получить статус критического, нужно:

– определить профильный орган;

– подать туда документы – финансовые отчеты, справки о зарплате и налоговой дисциплине;

– подать заявку и ждать решения, которое по порядку должны принять в срок до десяти рабочих дней.

Профильный орган должен внести предприятие в единый перечень, который ведет Минэкономики, и это позволяет бронировать работников. После обновления предприятиям, как объяснили в Дії, нужно проверить, внесли ли в перечень актуальные реквизиты приказа о критичности по новым критериям.

Это можно сделать на портале Дія на первом этапе оформления брони: будут данные о компании и статусе ее критичности.

Критерии критичности предприятия по выбору

– уплата налогов в течение года на сумму свыше 1,5 млн евро;

– сумма поступлений в инвалюте в течение года свыше 32 млн евро;

– присутствие в перечне стратегических объектов госсобственности;

– Резидентство Дія. Сити;

– мобильный оператор с чистым доходом свыше 200 млн грн или оператор фиксированной связи с доходом свыше 20 млн грн;

– Важное значение для экономики и нужд тергромады – соответствие отраслевым или региональным критериям.

С 31 марта статус критичности, если его оформляли по старым отраслевым и региональным критериям, аннулируют и не будет возможности забронировать и перебронировать работников.

Чтобы его подтвердить, нужно обратиться в профильное министерство или госорган или в обладминистрацию. Они до 31 марта должны были обновить и обновить критерии.

Перебронирование и бронирование только в Дії

Поскольку до 31 марта действует бронь, предоставленная по старым правилам, сначала ее нужно аннулировать. С 5 марта аннулировать отсрочки можно каждые пять дней, то есть с таким интервалом времени критически важное предприятие может перебронировать работников.

Что аннулировать бронь, нужно авторизоваться в Дії с электронной подписью юрлица; подать заявление с данными работников, которым нужно аннулировать бронь; подписать заявление и ждать уведомления о статусе; после аннуляции, забронировать работников снова.

Чтобы забронировать работника, следует авторизироваться на портале Дія посредством подписи; брать опцию "Подать заявление" в разделах "Бизнеса" и "Бронирование"; указать данные о работниках, подлежащих бронированию; проверить заявление и поставить электронную подпись; ждать обработки заявления.

Сколько работников можно забронировать

Всех военнообязанных можно забронировать в следующих случаях:

– госчиновники категории "А";

– штатные работники патронатных служб;

– госчиновники категории "Б", временно исполняющие обязанности по вакантной должности категории "А";

– главы областных, районных советов, сельские, поселковые, городские головы;

– конечные бенефициарные собственники критических предприятия, не являющиеся их работниками;

– члены наблюдательных советов стратегических объектов с доходом или стоимостью чистых активов более 200 млн грн в год. Или если это особенно важное для экономики предприятие с активами более 2 млрд грн или доходом более 1,5 млрд грн;

– работники критически важных предприятий в сфере ОПК по определению Минстратегпрома;

– работники спецучреждений ООН, дипучреждений в Украине, представительств международных организаций, которые критически важны, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, созданных по международным договорам;

– работники критически важных учреждений в составе которых есть штатные сборные команды из перечня Минмолодежьспорта;

– работники критически важных учреждений ТЭК и их подрядчиков, работающих на бесперебойную работу объединенной энергетической системы и ГТС из перечня Минэнерго;

– работники коммуникационных критически важных предприятий и предприятий в сфере цифровизации, определенных Минцифрами, состав аварийно-восстановительных бригад, возобновляющих коммуникации при обесточивании в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Чернигов;

– строительные бригады провайдеров, которые устанавливают xPON-сети и запланировали строительство минимум на календарный год, операторов, строящих энергостойкие сети на автодорогах и национальных дорогах. Эту категорию добавили с 6 марта;

– протезисты-ортезисты, техники-протезисты-ортезисты, инженеры-технологи-протезисты, инженеры-протезисты, механики протезно-ортопедических изделий, если за последние три месяца выполняли не менее 50% нормы рабочего времени;

– священники по перечню должностей, утвержденному Госслужбой по этнополитике и свободе совести. Этот пункт был добавлен 28 декабря;

– медики государственных и коммунальных медучреждений, учреждений и учреждений судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, центров крови, если это основная работа. Пункт действует с 18 января;

– прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Пункт также действует с 18 января.

50% военнообязанных бронируют, если они:

– госслужащие категорий "Б", "В";

– правоохранители;

– работники органов местного самоуправления;

– работники критически важных предприятий;

– работники постоянных представительств иностранных компаний и организаций (кроме иностранных медиа). В иностранных медиа, если количество военнообязанных менее 15, тогда бронируют всех, если больше 15, тогда 15 военнообязанных и еще не более половины от количества превышающего 15 человек;

– работников Общества Красного Креста Украины и других гуманитарных неправительственных учреждений, реализующих проекты за иностранные средства.

В редких случаях квоту могут увеличить.

Однако, кроме квот на бронирование, следует учитывать, каких именно работников вообще нужно включать в списки военнообязанных, чтобы вычислить лимит, и каких работников вообще можно бронировать.

Каких работников можно забронировать

В списках военнообязанных не учитывают:

– женщин, военнообязанных;

– госчиновников категории "А";

– штатных работников патронатных служб;

– госчиновников категории "Б", временно исполняющих обязанности по вакантной должности категории "А";

– председателей областных, районных советов, сельских, поселковых, городских голов;

– конечных бенефициарных собственников критических предприятия, не являющихся их работниками;

Также в списки не включают:

– призывников;

– исключенных из военного учета;

– тех, кто не подлежит призыву во время мобилизации – имеет право на отсрочку по ст. 23 закона о мобподготовке и мобилизации.

С 5 марта в списки военнообязанных должны учитывать тех работников, которых мобилизовали после 18 мая 2024 года.

Зарплата в размере 20 тыс. грн должна быть начислена военнообязанному в течение действия отсрочки. Подавая заявление в Дії, нужно задекларировать, что в дальнейшем зарплата будет именно такой.

Для автоматического бронирования работник должен одновременно состоять на военном учете, иметь уточненные персональные данные, даже если несвоевременно, быть в трудовых отношениях (договор или контракт) с работодателем, не находиться в розыске ТЦК.

Нетрудоустроенного или того, которого нет в реестре Оберіг, забронировать не получится. Если же военнообязанный трудоустроен, и на учете стоит, а при подаче списков работника в перечне на бронирование нет, можно заполнить форму о проблеме.

В Минцифре будут проверять данные вместе с Пенсионным фондом по трудоустройству и в реестре военнообязанных. О результатах обещают ответить в электронном письме.

У забронированного отсрочка должно отразиться в Резерв+ и не предусмотрено отдельное оформление в ТЦК.

Забронировать можно военнообязанных независимо от воинского звания, возраста, военно-учетной специальности, как объяснили в Минобороны, даже если военно-учетная специальность дефицитна. Но и к ним предъявляются требования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине утвердили критерии для бронирования священнослужителей от мобилизации во время военного положения. Под него попадают священники, являющиеся официально зарегистрированными руководителями религиозных организаций и работающие в религиозных организациях на условиях трудового договора.

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