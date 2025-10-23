Военная Татьяна Теплюк 'Хрещена' получила награду Украинского женского конгресса

Лауреатом отличия Украинского женского конгресса имени Мэри О'Хейген стала военнослужащая Вооруженных сил Украины Татьяна Теплюк, позывной "Хрещена".

Награда за выдающиеся заслуги в сфере женского лидерства была вручена во время Конгресса-2025, который проходит в Киеве.

"Служу Украине, самой прекрасной земле, самой прекрасной стране, самым прекрасным людям! Люблю эту землю и страну, люблю вас. Там, в том мордоре, я поняла, что нет лучшей страны, чем Украина!" – отметила "Хрещена", получая награду.

В этом году впервые победительницу выбирал не оргкомитет, а люди: анкету мог подать каждый, кто авторизовался и обосновал свой выбор, рассказала соучредитель и директор Конгресса Светлана Войцеховская.

"Мы получили почти 600 заявок – кандидаток из разных регионов. Большинство – представительницы общественного сектора, военные. И очень интересно, что среди кандидаток много учителей и работников образования", – отметила Светлана Войцеховская.

По словам другой соучредительницы УЖК Марии Ионовой, выбор лауреатки был непростым, ведь каждая достойна награды.

"Трудно выбрать лучшую из лучших. Но благодаря тому, что мы имеем общие ценности, мы выбрали одну, которая является примером смелости, мужества, силы духа, наставничества", – рассказала Мария Ионова.

Награду "Хрещеній" вручила Оксана Цыбух – мать Ирины Цыбух, боевого медика, лауреатки прошлогодней награды Конгресса, Героини Украины посмертно.

"В этой женщине я вижу тот же огонь, что в моей Иринке. Вы военная, вы защитница. Вы прошли через испытания. Вы доказали, что настоящая мощь женщины – не только в броне, а в ее сердце. Я передаю эту награду как эстафету света, символ сестринства, который переходит от одной смелой женщины к другой!" – сказала Оксана Цыбух.

Татьяна Теплюк "Хрещена" – солдат бригады "Азов", которой в этом году исполнилось 73 года.

Операционная сестра Татьяна была медиком во время войны в Афганистане, участвовала в Революции Достоинства, а после нее переехала в Мариуполь, где вступила в ряды полка "Азов", в котором служил ее крестник. Именно тогда она получила позывной "Хрещена".

После начала российского полномасштабного вторжения Татьяна осталась в гарнизоне, а с "Азовстали" попала в российский плен, где провела восемь месяцев. Она вернулась домой в новогоднюю ночь – на рубеже 2022 и 2023 годов. Уже осенью того же года снова вернулась на службу.

Напомним, отличие Украинского женского конгресса носит имя Мэри О'Хейген – женщины, которая после Революции Достоинства в течение пяти лет возглавляла украинский офис Национального демократического института (NDI) и сделала неоценимо много для продвижения идеи женского лидерства в Украине.

В этом году награду вручили уже в третий раз. Первой лауреаткой стала врач и волонтер Наталья Лелюх. 23 октября в Киеве продолжается Украинский женский конгресс-2025 – уникальная национальная площадка для продвижения политики равенства в Украине, что существует с 2017 года. Соучредителями Конгресса является вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, народный депутат Мария Ионова и народный депутат 8 созыва Светлана Войцеховская.