Так случилось, что сообщения о зарплатах президента США, а также голкипера мадридского Реала и сборной Украины появились почти одновременно.

Видео дня

Итак, зарплата Байдена, как оказалось, составляет 33,3 тысячи долларов в месяц, то есть 399,6 тысячи долларов в год, что в перерасчёте на евро даёт около 365 тысяч в год — то есть примерно по тысяче евро в день.

Ну а новая зарплата Лунина в Реале, где он сейчас запасной вратарь, — 4,5 миллиона евро в год (основной голкипер Куртуа там получает в 2 раза больше). Таким образом, это превышает зарплату Байдена в 12 с лишним раз (о Куртуа уже и не говорю).

Как известно, Лунин в стартовой игре Украины на недавнем Евро пропустил от румын 3 гола (больше его там не ставили), хотя я и не уверен, что 12 Байденов в воротах пропустили бы меньше.

Это — футбол. Например, именно лидер футбольной сборной Португалии Роналду только что стал первым человеком в мире, набравшим миллиард подписчиков в соцсетях (всего, включая повторы и боты, в Инстаграме, Фейсбуке, Х, Ютубе и двух китайских).

Так что ситуация, когда известный запасной вратарь получает в месяц столько же, сколько президент США в год, — современная норма.