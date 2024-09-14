Зарплаты Зеленского, Байдена и Шольца: сколько ежемесячно платят президентам

Зарплата президента Украины Владимира Зеленского почти в 50 раз ниже зарплаты американского лидера Джо Байдена. В то время как в Молдове президенту платят примерно в два раза больше, чем в Украине.

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Об этом говорится в данных опубликованных налоговых отчетов и деклараций. Президент США Джо Байден ежемесячно зарабатывает 33,3 тысячи долларов. Это примерно в 7,37 раз выше средней зарплаты в стране.

Месячный доход канцлера Германии Олафа Шольца составляет 32,7 тыс. евро (или 35,8 тыс. долларов). В эту сумму уже входят разные надбавки. Зарплата состоит из официального оклада, надбавки за общую должность, местной надбавки, компенсации расходов на службу и т.п.

Президент Польши Анджей Дуда ежемесячно зарабатывает 4,4 тысячи долларов. Бюджет на новый год подразумевает увеличение базовой величины на 4,1%. Его принятие будет означать, что президентская зарплата с января 2025 составит 4,6 тыс. долларов.

Премьер Венгрии Виктор Орбан зарабатывает около 15,1 тысяч долларов в месяц. Лидер одной из самых бедных стран ЕС получает одну из самых больших зарплат среди своих европейских коллег.

Госпожа президент Грузии Саломе Зурабишвили ежемесячно зарабатывает около 2,4 тыс. долларов. Еще одна лидер - госпожа президент Молдовы Мая Санду – ежемесячно зарабатывает 1,6 тыс. долларов.

Самая маленькая зарплата среди украинских лидеров – у президента Украины Владимира Зеленского. Уже несколько лет вся его зарплата за месяц – 28 тыс. грн. Это всего 674 долларов.

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