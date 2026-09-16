Во Львовской области супруги администрировали группу в Viber о местах выдачи повесток и поплатились: как их наказали

Яворовский районный суд Львовской области признал виновными супругов из Яворовского района Василину и Дмитрия Донцев, которые администрировали группу в Viber с информацией о местах работы групп оповещения ТЦК и СП. Мужчине и женщине назначили по пять лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в полтора года.

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Об этом говорится в приговоре Яворовского районного суда, сообщает Zaxid.net. Согласно материалам дела, в 2025 году в группе публиковались сообщения о местах и времени работы представителей ТЦК, в частности предупреждения об их нахождении в населенных пунктах и возле определенных объектов.

Какие сообщения публиковались в группе Viber

Группу создали для обмена информацией между жителями села Чернилява по различным вопросам. Впоследствии участники начали сообщать о местах нахождения сотрудников ТЦК и СП. Такие сообщения, как указано в деле, публиковали и администраторы сообщества.

Среди них были, в частности: "Добрый день! ТЦК в селе Чернилява", "Поехали в село", "ТЦК возле церкви", "Дорогу перекрывают микроавтобусом".

По данным суда, распространение такой информации могло помогать участникам группы избегать встреч с представителями ТЦК и выполнения обязанностей по защите государства.

Какое наказание получила супружеская пара

В суде Василиса и Дмитрий Донцы полностью признали свою вину и искренне раскаялись.

Судья Дмитрий Поворозник признал супругов виновными в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Каждому из обвиняемых назначили по пять лет лишения свободы. В то же время суд освободил их от отбывания основного наказания с испытательным сроком, установив испытательный срок продолжительностью один год и шесть месяцев.

Приговор суда еще может быть обжалован.

Напомним, в Черниговской области суд приговорил администратора Viber-канала, где участники распространяли информацию о местах нахождения военнослужащих и правоохранителей во время мобилизационных мероприятий. Мужчине назначили пять лет лишения свободы, но освободили от реального отбывания наказания с испытательным сроком.

Как писал OBOZ.UA, в Полтавской области суд признал виновным мужчину, который сообщал в группе Viber о местах нахождения группы оповещения. Ему назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

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