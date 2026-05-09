Во Львовской области на улице нашли мертвого ребенка – подробности

Вечером пятницы, 8 мая, на одной из улиц города Шептицкий во Львовской области нашли тело ребенка. Как выяснилось, 11-летний мальчик погиб от ножевого ранения.

Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Львовской области. Местные издания утверждают, что ребенка убил подросток, который сам вызвал правоохранителей.

Что говорят правоохранители

Полиция получила сообщение о том, что на улице Набережной в городе Шептицкий обнаружили тело ребенка без признаков жизни около 19 часов 8 мая. Следственно-оперативная группа, экипажи отдела реагирования патрульной полиции, сотрудники ювенальной превенции и других служб Шептицкого районного отдела полиции немедленно выехали по указанному адресу.

"На теле мальчика правоохранители обнаружили колото-резаную рану, которая, вероятно, и стала причиной смерти. Личность погибшего установлена – им оказался 11-летний житель райцентра", – отметили в полиции.

Как уточнила прокуратура Львовской области, тело мальчика правоохранители обнаружили вблизи реки Западный Буг. Предварительно, ребенок получил смертельное ножевое ранение в живот.

По данному факту открыто уголовное производство; правоохранители квалифицируют событие по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса – умышленное убийство ребенка. Расследование находится на личном контроле руководителя полиции Львовщины Александра Шляховского.

Другие детали

Сразу несколько местных изданий отметили, ссылаясь на источники среди правоохранителей, что полицию на место убийства вызвал подросток. Это он ранил мальчика ножом в живот.

Мотивы содеянного пока неизвестны. Так или иначе, подростка задержали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове также произошла трагедия, в результате которой погиб четырехлетний мальчик. Там ребенок выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома. Полиция задержала мать, которая на момент происшествия оставила детей без присмотра.

А в конце апреля во Львове полиция нашла тело новорожденного мальчика, которое находилось в сумке. Младенец был одет и завернут в одеяла.

