Во Львове женщина, которой ставили диагноз бесплодие, родила седьмого ребенка. Фото

Во Львове женщина, которой врачи ставили диагноз бесплодие, родила 7-го ребенка. Роды всех семерых младенцев принимала одна и та же специалистка.

Новорожденную назвали Марта, она появилась на свет с весом 4570 г и ростом 58 см. Об этом на своей Facebook-странице сообщила "Больница святой Анны".

История роженицы

39-летняя жительница Львовщины Галина Хмиль вышла замуж в 18 лет. Супруги сразу мечтали о детях, однако долгое время попытки забеременеть были безуспешными. Несколько врачей поставили Галине диагноз "бесплодие" из-за поликистоза яичников.

Ситуация изменилась после того, как женщина обратилась к акушер-гинекологу Оксане Беген. Врач подобрала эффективную гормональную терапию, и вскоре Галина забеременела. С тех пор она родила шестерых детей. Однако седьмого ребенка супруги уже не планировали.

"Муж сразу сказал: "Господь нам дал, значит должны принять". Сначала, конечно, было немного страха. Но если Бог дал – значит, так должно быть", – рассказала многодетная мама.

На родах присутствовала старшая дочь

Так случилось, что перед родами муж Галины, Василий, который всегда был рядом во время рождения предыдущих шестерых детей, заболел. Поэтому на этот раз маму поддерживала их старшая дочь Кристина, которая является студенткой четвертого курса медицинского университета.

Она помогала матери во время родов и даже сама перерезала пуповину.

"На 39-й неделе беременности Галина родила здоровую и крепкую дочь Марту – весом 4570 г и ростом 58 см", – говорится в сообщении.

Врач-акушерка Оксана Беген, которая вела все беременности женщины, отметила, что седьмые роды связаны с повышенным риском для матери и ребенка, особенно в случае рождения крупного ребенка.

"У Галины все детки рождались от 4 кг, а одна – более 5 кг. Мы всегда надеялись на лучшее, но каждый раз команда была готова к любым осложнениям. К счастью, все роды, как и эти последние, завершались успешно", – сказала она.

