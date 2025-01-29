На Ровенщине родился мальчик весом более 5 килограммов: это 11-й ребенок в роженице

В городе Сарны Ровенской области родился мальчик весом 5065 г, а ростом – 59 см. Для матери новорожденного это уже 11-й ребенок.

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Как сообщили в родильном отделении КНП "Сарненская ЦРБ", важное событие произошло 27 января. Там заметили, что этот день удивил не только весенней погодой, но и весом младенца.

В роддоме отметили, что медицинские работники действовали слаженно и профессионально, а ребенок родился естественным путем и без осложнений.

Заведующая родильным отделением Сарненской районной больницы Татьяна Вишневская в комментарии "Суспільному" рассказала, что мама с ребенком чувствуют себя хорошо, поэтому готовятся к возвращению домой.

По ее словам, для роженицы это уже одиннадцатый ребенок, и самый большой из всех предыдущих.

"Точный вес мальчика - 5 килограммов 65 граммов. Настоящий богатырь! Рост - 59 сантиметров", – подчеркнула врач.

Однако это не рекорд для Сарн, ведь, по словам Вишневской, самые большие мальчики при рождении имели вес по 5 200 г и 5 400 г.

Врач добавила, что ныне средний вес детей составляет 3 килограмма 600 граммов, но наблюдается тенденция на увеличение веса у новорожденных.

В родильном подсчитали, что в течение прошлой недели в Сарнах родился 21 младенец: 13 мальчиков и 8 девочек. С начала года – 66 новорожденных, из которых 21 девочка и 45 мальчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницком 36-летняя женщина дома родила ребенка, но решила его избавиться. Она завернула младенца в полотенце, положила в мусорный пакет и вынесла на свалку. Ребёнка нашли прохожие и передали медикам.

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