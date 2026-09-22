Во Львове защитник Мариуполя провёл тренинг по посттравматическому росту для освободившихся из плена защитников

В львовском центре "ЯМариуполь" состоялась встреча-тренинг по посттравматическому росту для защитников Мариуполя, освобожденных из российского плена. Ее провел Роман Мещеряков – защитник Мариуполя и тренер по посттравматическому росту проекта "Сердце Азовстали", который сам пережил ранение и плен.

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В ходе встречи обсуждались первые шаги после освобождения, адаптация к гражданской жизни, психологическая и социальная поддержка. Участники также узнали больше о доступных программах реабилитации для защитников и их семей.

Особое внимание уделили практическим вопросам: куда обращаться за помощью, как проходит процесс адаптации и какие возможности доступны после возвращения из плена. Личный опыт Романа помогает выстраивать открытый диалог с собратьями и говорить о вызовах восстановления без лишних объяснений.

Такие встречи являются частью подхода "равный-равному", который использует "Сердце Азовстали" в программах посттравматического роста. Их цель – не только предоставить необходимую информацию, но и создать пространство, где защитники могут почувствовать поддержку и понимание без лишних объяснений.

"Моя задача как тренера – на собственном примере показать, как работает посттравматический рост. Я сам прошел через тяжелые бои, плен, реабилитацию и понимаю, с чем сейчас сталкиваются ребята и девушки, которые только недавно вернулись. И очень важно в этот момент знать, что рядом есть человек, который не просто слушает, а действительно понимает, о чем ты говоришь", – рассказывает Роман Мещеряков.

Встреча состоялась в сотрудничестве с Мариупольской городской военной администрацией в рамках расширенной поддержки мариупольских ветеранов, военных и их семей.