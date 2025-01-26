Во Львове военного приговорили к пяти годам за четыре СЗЧ: как он объяснил свои побеги

Франковский районный суд Львова вынес приговор солдату, который четырежды самовольно покидал военную службу. За это ему приговорили к пяти годам заключения.

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Приговор касался контрактника Александра Т., неоднократно бежавшего из части, объясняя свои поступки недостаточным финансированием. Об этом свидетельствует приговор суда, обнародованный в судебном реестре.

Да, Александр Т. бежал из воинской части с июня 2023 года по октябрь 2024 года. Он оставлял службу на разные сроки – от нескольких недель до нескольких месяцев. Это привело к возбуждению уголовного дела по факту самовольного ухода из части (СЗЧ).

В суде Александр Т. рассказал, что во время выполнения боевых заданий в зоне боевых действий получил ранение. После лечения и реабилитации, когда он вернулся в часть, узнал, что его вывели за штат, поэтому он получал всего 615 гривен в месяц.

"Поскольку эта сумма мизерна, то вынужден был зарабатывать на жизнь, из-за чего покидал воинскую часть, а затем снова возвращался. Направления на ВЛК ему не давали, но не включали в штат части. Командование воинской части утверждало, что никто им платить не будет, за исключением пребывания в зоне боевых действий", – приводят слова обвиняемого в приговоре.

Исходя из этого, Александр утверждал, что бежал из-за отсутствия достаточных финансовых средств, но его намерения оставаться на службе были искренними.

Прокурор подтвердил, что после ранения солдат действительно получал всего 615 гривен, что стало одной из причин его бегства из части. Суд признал, что командование нарушило конституционные права обвиняемого, не обеспечив надлежащих условий службы. Судья Василий Кузь, изучив все факты дела, принял во внимание, что Александр Т. активно способствовал досудебному расследованию и сам возвращался на службу после каждого бегства.

По результатам разбирательства суд решил назначить солдату наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Однако решение еще можно обжаловать, и до вступления приговора в законную силу обвиняемый остался на свободе.

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