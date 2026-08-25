В Киеве мужчина украл у соседа сейф с деньгами и драгоценностями и закопал его в лесу. Подробности, фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к краже. Злоумышленник вынес из квартиры сейф с деньгами и драгоценностями, а затем закопал его в лесу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним обратился житель Дарницкого района Киева с заявлением о краже из его квартиры сейфа с деньгами и драгоценностями на общую сумму около 2 миллионов гривен.

В течение нескольких часов оперативники установили личность правонарушителя – им оказался 47-летний сосед потерпевшего. Следователи установили, что накануне сын заявителя случайно оставил в салоне автомобиля соседа рюкзак с ключами от собственной квартиры. Воспользовавшись этим, злоумышленник дождался, пока соседи уедут из дома, и ключами открыл входную дверь их квартиры.

"Из квартиры он похитил сейф с деньгами и драгоценностями, закрыл дверь, а ключи положил обратно в рюкзак. Впоследствии злоумышленник выехал за пределы столицы, закопал похищенное в лесу, оставив часть денег себе на "мелкие расходы", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по факту кражи, совершенной в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). На время следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правомвнесения залога в размере почти 666 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к серии краж. Иностранец просил водителей-экспедиторов, возвращавшихся с продовольственных ярмарок, подвезти его и во время поездки похищал у них деньги, полученные за товар.

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