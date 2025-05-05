Во Львове состоялся фестиваль 'Мини Мисс Украина 2025': кто получил гран-при и какую благотворительную акцию провели участники

Во Львове прошел 26-й Национальный фестиваль "Мини Мисс Украина 2025", который собрал 49 участниц со всей страны. Программа включала репетиции, мастер-классы, интервью по жюри и благотворительную акцию "От сердца к сердцу". Девочки создавали картины вместе с львовской художницей, а собранные 120 000 грн передали на нужды детской больницы святого Николая через фонд "UNBROKEN".

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Гала-концерт поразил зрителей выходами участниц в национальных образах, номером Маршмелоу и финалом в белых платьях-подснежниках. Участницы представили свои таланты и благотворительные инициативы в категориях "Талант" и "Амбасадор".

Ведущими праздники были Владимир Андриевский, Каролина Пыринец и Марианна Малена. В рамках фестиваля также прошел 9-й "Ukrainian Fashion Kids 2025", где победу одержала дизайн-студия "ART'el moda" из г. Сумы.

Гран-при "Мини Мисс Украина 2025" получила Людмила Приключение из Львова. Все участники получили титулы, короны и возможность представлять Украину за границей.

Среди жюри – звезды шоу-бизнеса, известные дизайнеры, артисты, стилисты и продюсеры: Наталья Ковалева, Юрий Ющенко, Татьяна Чубак, Роксолана Богуцкая, Андрей Князь, Ярослава Руденко, Ирина Копылова и Анжела Норбоева.