Во Львове состоится презентация "Легенды Карпат": художественный проект станет частью PÓTAY

29 августа во Львове состоится презентация художественного проекта "Легенды Карпат" – современного прочтения карпатской мифологии, культурной памяти и живых традиций гуцульского края. Автор проекта – народный художник Украины Владимир Козюк, куратор – Оксана Старак-Повякель, руководитель проекта – Юрий Горбунов. В дальнейшем "Легенды Карпат" планируется развивать как долгосрочную культурную платформу, одним из пространств которой станет инвестиционный комплекс PÓTAY в Карпатах.

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В основе проекта – завершенный цикл из 12 полотен, связанных с легендами Карпатского региона и годовым кругом. Его художественная структура построена вокруг природных стихий – воздуха, воды, земли и огня или света.

Над центральным художественным блоком работают Владимир Козюк, Виктор Чепинец, Евгения Божко, Ольга Тяжелова, Валерия Кузьменко и Ольга Козюк.

В основе художественного подхода – не буквальная иллюстрация народных преданий. Миф становится отправной точкой для современной абстрактной живописи – разговора о памяти, времени, природе, человеке и его связи с местом.

В работах появляются знакомые карпатские символы: горы, вода, туман, трембита, дерево, традиционный орнамент. На некоторых полотнах живопись сочетается с фрагментами карпатских дорожек, созданных из старой одежды. Так предметы, хранящие память о месте и людях, становятся частью современного художественного произведения.

Среди работ цикла – "Колокол под Древом Предков", "Обетование Белого Оленя", "Песня, пробуждающая солнце", "Венок туманов Сходницы", "Дыхание весны", "Голос воды" и другие.

За каждой картиной стоит своя легенда, но полотна не передают её буквально. Карпатские сюжеты становятся поводом поговорить о связи поколений, ответственности перед природой, памяти и чувстве дома.

От этнографии к современному искусству

Для Владимира Козюка работа с украинским культурным наследием – многолетнее направление.

Один из его масштабных этнокультурных проектов – "Хата под крышей. Последний штрих прошлого тысячелетия". В течение 28 лет Козюк исследовал и фотографировал традиционные украинские дома в разных регионах страны. Результатом стало двуязычное издание с фотографиями и исследованиями более 400 украинских домов.

В "Легендах Карпат" работа с культурной памятью приобретает иную форму. Проект принципиально не стремится воссоздать прошлое как этнографическую декорацию. Зато традиционные символы, материалы и мифология становятся основой для современного художественного языка.

Сам проект задуман гораздо шире, чем одна выставка. Вокруг центрального живописного цикла планируется развивать художественные резиденции и пленэры, привлекать других украинских художников, работать с современной и архивной фотографией, документальным кино, звуком и цифровыми элементами.

Среди художников, которых рассматривают для дальнейшего развития проекта, – Иван Марчук, Любомир Медвид, Оксана Мась, Михаил Гуйда, Олег Денисенко и другие.

Искусство как часть пространства

Одним из направлений развития "Легенд Карпат" станет сотрудничество с PÓTAY – уникальным местом в Карпатах со своей собственной идентичностью от девелоперско-инвестиционной компании ARHA GROUP.

Здесь искусство планируют интегрировать не как завершающий декоративный элемент, а как часть концепции самого места.

На одной из самых высоких точек территории PÓTAY планируется создать галерею современного искусства. Её задумывают как отдельное культурное пространство для выставок, художественных проектов и дальнейшего развития "Легенд Карпат".

Этот подход ставит перед девелопментом более широкий вопрос: что формирует ценность места после завершения самого строительства?

В PÓTAY ответ ищут через сочетание архитектуры, природного ландшафта, искусства и культурной памяти Карпат. "Легенды Карпат" в этой модели должны стать не разовой выставкой, а основой для долгосрочной художественной программы.

Сам Владимир Козюк формулирует это взаимодействие просто: "Бизнес помогает искусству, а искусство – бизнесу".

Для художника речь идет прежде всего о возможности открывать для искусства новые пространства для жизни. Для бизнеса – о создании мест, обладающих собственным характером, историей и смыслом.

Разговор об искусстве и девелопменте

Концепцию развития "Легенд Карпат" в PÓTAY представят 29 августа во Львове в рамках Side Event Lviv Invest Forum 2026.

Тема дискуссии – "Как инвестиции в искусство создают добавленную стоимость девелоперских проектов".

Среди участников – президент Украины (2005–2010) Виктор Ющенко, основатель и генеральный директор ARHA GROUP Игорь Ильчишен, народный художник Украины Владимир Козюк, народный депутат Украины Ростислав Тистик, генеральный директор Национального музея народной архитектуры и быта Украины Оксана Старак-Повякель, генеральный директор KRAÏNA EDEM и Global Culture Forum Елена Матвеева.

Модератором дискуссии выступит телеведущий и продюсер Юрий Горбунов.

Участники будут говорить о культурном наследии и современной украинской идентичности, взаимодействии бизнеса и искусства, а также о том, какую роль культурные проекты могут играть в создании пространств, обладающих долгосрочной ценностью.

Отдельной частью Side Event станет презентация "Легенд Карпат", концепции будущей галереи PÓTAY и выставка работ Владимира Козюка.

Мероприятие состоится 29 августа в 13:00 в Conference Hall отеля Emily Resort во Львове. Открыта регистрация для желающих принять участие: https://forms.gle/YczG1X6zZeuFcHUk7