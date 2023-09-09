Во Львове больному онкологией мальчику установили напечатанную на 3D-принтере кость, которая будет расти вместе с ним. Видео

Во Львове больному онкологией 8-летнему мальчику хирурги удалили часть пораженной кости и установили напечатанный на 3D принтере имплант, который будет расти вместе с мальчиком. Ребенок уже вернулся домой и продолжает лечение.

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Об этом рассказали в эфире "5 канала". Оперировали ребенка врачи из Львова, Киева и Ивано-Франковска.

8-летний Богданчик Мартынюк из Ивано-Франковской области уже второй раз борется со страшным недугом. Когда ребенку было 3 года у него был обнаружен рак печени и он прошел сложную операцию по удалению опухоли вместе с желчным пузырем. После этого он начал посещать школу, но тяжелое заболевание вернулось. В этот раз рак атаковал кость.

"Просто пришел из школы домой и сказал, что болит ножка, это один день. Может, и раньше говорил, мы не обратили внимания. Подумали, что ударился во время футбола или на велосипеде, или что. А потом увидели отек и сразу обратились к нашему врачу. Сделали МРТ, которое показало, что есть проблемка", – рассказывает отец Богдана.

Ребенку диагностировали саркому Юинга, являющегося видом рака кости, часто поражающего детей и подростков. Злокачественная опухоль поразила 28 см бедренной кости мальчика. С целью сохранения ноги ребенка врачи из разных городов Украины объединили свои усилия. Они удалили пораженную часть кости и установили на ее место имплантат.

Киевские инженеры изготовили этот имплантат с помощью 3D-принтера. Они разработали три разных варианта по разной длине, учитывая то, что ребенок будет расти. Имплант полностью разработан украинскими специалистами и на украинском производстве.

Богдан уже вернулся домой в Ивано-Франковск и продолжает проходить лечение. Его ждут несколько курсов химиотерапии, радиотерапии и трансплантация костного мозга.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские хирурги провели уникальную операцию по пересадке лёгких от посмертного донора. Орган пересадили 56-летнему киевлянину Алексею Чернышкову.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые выполнили трансплантацию сердца 6-летнему ребенку. Девочка чувствует себя хорошо.

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