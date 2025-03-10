Во Львове 52-летняя женщина родила пятого ребенка: медики рассказали о состоянии младенца

Во Львове 52-летняя женщина родила малыша, это уже пятый ребенок на счету роженицы. Сам процесс прошел без осложнений.

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Об этом сообщили в Львовском областном клиническом перинатальном центре 10 марта. Там отметили, что медики предоставили женщине и ребенку профессиональное наблюдение и хороший уход.

"Пятый ребенок у 52-летней мамы. Малыш появился на свет естественным путем, весом 3380 г. Роды прошли без осложнений", – говорится в сообщении.

Медицинский персонал во главе с акушер-гинекологами и анестезиологами обеспечил пациентке качественный профессиональный мониторинг состояния матери и ребенка, а также максимально комфортные условия для родов.

Уже на третьи сутки женщину с новорожденным выписали домой.

"Рождение ребенка – это чудо, а каждый такой случай – подтверждение того, что современная медицина вместе с опытом и профессионализмом врачей открывает новые возможности для женщин, мечтающих о материнстве", – говорится в сообщении.

Напомним, 27 января 2025 года в городе Сарны, что на Ривненщине, родился малыш весом 5065 г, ростом – 59 см. Для матери новорожденного это уже 11-й ребенок. Медицинские работники действовали слаженно и профессионально, а ребенок родился естественным путем и без осложнений.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 января стало известно, что в Хмельницком 36-летняя женщина дома родила ребенка и решила от него избавиться. Мать завернула младенца в полотенце, положила в мусорный пакет и вынесла на свалку. Ребенка нашли прохожие и передали медикам. Роженицу также госпитализировали.

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