Во дворе собрал полведра обломков от снарядов: 85-летний украинец самостоятельно восстанавливает хозяйство после обстрелов. Фото и видео

85-летний житель Николаевщины Владимир Шкиндер после российских обстрелов самостоятельно восстанавливает свое хозяйство. Мужчина пережил интенсивные атаки, потерю имущества и год вынужденного переселения, но вернулся домой.

Видео дня

Несмотря на почтенный возраст, он собственными руками чинит дом и восстанавливает пасеку. Об этом сообщает "Суспільне".

Владимиру Шкиндеру – 85 лет. Родом он из Ровенской области, однако еще в 1964 году после службы в армии переехал в село Квитневое на Николаевщине, где прожил большую часть жизни.

Свой трудовой путь мужчина начал в строительной бригаде без специальности. Впоследствии овладел профессией, окончил строительный техникум и стал мастером. Позже возглавил бригаду и присоединился к возведению значительной части зданий в поселке.

Полномасштабное вторжение России в 2022 году стало для него шоком. По словам пенсионера, он не мог поверить, что россияне могут вести войну против Украины, ведь в его селе люди спокойно общались на русском и не имели никаких конфликтов на этой почве.

Во время обстрелов Квитневого ситуация была крайне напряженной. Мужчина вспоминает, как снаряды пролетали над головой и взрывались рядом, от чего дрожали стены зданий. Из-за опасности даже обычный поход за хлебом становился рискованным – магазины не работали, продукты привозили централизованно.

Особенно болезненным для него стал случай, когда в результате обстрела погибли его односельчане — супруги, которые как раз обедали в собственном доме. После этого Владимир вместе с женой решили уехать из села. Они переехали на Волынь, где проживали около года неподалеку Нововолынска.

Вернувшись домой, пенсионер увидел значительные разрушения. В собственном дворе он собрал полведра обломков от снарядов. От пасеки, которой он занимался, уцелел только один улей.

Несмотря на это, мужчина начал восстанавливать хозяйство. Он отремонтировал забор, отстроил ульи, а также перекрыл дом шифером и установил новые окна.

Владимир Шкиндер уже 25 лет находится на пенсии. Он признается, что большинство его коллег и знакомых уже ушли из жизни, однако сам он сохранил силы, ведя здоровый образ жизни – не злоупотреблял алкоголем и бросил курить еще в 40 лет.

В то же время мужчина пережил личную потерю – смерть жены, которую называет самым тяжелым испытанием.

Несмотря на трудности, он продолжает заниматься пчеловодством. На холодный период мужчина готовит ульи к зимовке и подкармливает пчел специальным раствором – смешивает мед с кипяченой водой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украине для восстановления нужно восстановить порты и транспортную инфраструктуру, ведь они являются ключом к восстановлению экспорта и экономики. Отмечается, что для этого будут привлекаться масштабные инвестиции от европейских партнеров, направленные на модернизацию логистики и поддержку аграрного и промышленного секторов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!