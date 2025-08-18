"Важно восстановить порты": посол США рассказал, как будет происходить восстановление Украины после войны

Украине для восстановления нужно восстановить порты и транспортную инфраструктуру, ведь они являются ключом к восстановлению экспорта и экономики. Отмечается, что для этого будут привлекаться масштабные инвестиции от европейских партнеров, направленные на модернизацию логистики и поддержку аграрного и промышленного секторов.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в комментарии Fox News. Он подчеркнул, что ключевым элементом в процессе восстановления будет не только экономика, но и инфраструктура, в частности порты, которые играют стратегическую роль в восстановлении экспорта.

"Мы должны уже сегодня думать о послевоенной экономике"

Американский дипломат отметил, что мировые партнеры Украины, прежде всего в Европе готовятся к долгосрочной поддержке нашего государства. "Исторически, политически, экономически и военно есть много разных способов, как подойти к этому случаю. Я хочу фокусироваться на экономике", – подчеркнул посол.

Он подчеркнул, что санкционное давление на Россию, дополнительные тарифы и новые торговые барьеры остаются важной частью стратегии Запада. В то же время, по его словам, уже сейчас нужно думать о восстановлении украинской экономики.

Посол отметил, что после войны Украина будет иметь две ключевые роли: военно-промышленную и аграрную. "Украина, безусловно, станет крупным поставщиком военной техники для Европы, поскольку союзники теперь будут тратить эти 5 % бюджета, на которые согласились. Но в то же время Украине придется восстанавливать и аграрную экономику. Потому что Украина – это житница Европы", – подчеркнул он.

Это означает, что для стабильности украинского экспорта критически важным является не только восстановление производства, но и транспортных путей. Отдельный акцент дипломат сделал на портах и транспортной инфраструктуре. Именно они обеспечивают выход украинского зерна, металлургии и других товаров на европейские и мировые рынки.

"Важно восстановить их порты и инфраструктуру. Будет много денег, которые поступят в Украину, специально из Европы, чтобы помочь в восстановлении", – отметил посол.

Кто профинансирует восстановление

По его словам, наибольший финансовый ресурс на восстановление Украины будет поступать от стран Европы. Инвестиции будут направляться как на развитие промышленности, так и на модернизацию инфраструктуры – от дорог и железных дорог до портов и логистических центров.

"Нужно уже сейчас думать о восстановлении Украины. Какой будет ее экономика после войны... Будут вложены огромные средства, прежде всего из Европы", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз вместе с Данией, Германией, Францией и Литвой запустил инициативу EU4Reconstruction для поддержки восстановления и восстановления Украины. На проект потратят 37 миллионов евро в рамках инициативы Team Europe.

