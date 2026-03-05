'Вместе – сильнее': ветеран рассказал о принципах Третьего армейского корпуса Билецкого и мотивации служить. Видео

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий закладывает в принципы корпуса только то, что может делать человека лучше. Причем это не только развитие индивидуальных качеств, но и помощь всем и каждому.

Об этом сообщил ветеран 3 АК Алексей Тюнин. Этому, по его словам, обучен каждый военный из корпуса.

"Самое основное это развитие здоровой, сильной нации, и взаимопомощь — не важно, знаешь ты человека или нет. На войне ты пересекаешься с разными людьми, и поэтому там ты обязан точно так же о нем заботиться, как и он о тебе", — сказал он.

Относительно мотивации идти служить именно в 3 АК, то ветеран это объяснил это тем, что он долгоевремя знает Билецкого, но, самое главное, по словам Тюнина — его привлекли люди, которые разделяли взгляды действующего командира 3 армейского корпуса.

"Я следил за этим всем, начиная от того, когда я услышал о такой партии, как "Патриот Украины", и до того, когда были созданы "черные человечки", из которых потом создали полк "Азов". Поэтому для меня была была большая честь к ним присоединиться. Но самое главное — это люди. Меня спасали люди, которые вообще меня не знали, и мы познакомились, как на позиции зашли. Поэтому 3 ОШБр для меня лучшие среди лучших", — объяснил Тюнин.

Кто такой Алексей Тюнин

Алексей Тюнин с псевдонимом "Дух" — украинский ветеран, военнослужащий 3 отдельной штурмовой бригады. Во время выполнения боевого задания получил тяжелое ранение, в результате которого потерял ногу.

Сейчас Тюнин является капитаном паралимпийской национальной сборной Украины на Играх Непокоренных. Он активно занимается поддержкой собратьев и адаптацией ветеранов через спорт. По состоянию на март 2026 года, Тюнин продолжает медийную и ветеранскую деятельность, в частности комментируя развитие Третьей штурмовой бригады.

Напомним, в мае 2025 года военные из 3 армейского корпуса основали Хорунжу школу. Образовательный проект военных ориентирован на объяснение и передачу глубинных смыслов украинской борьбы, сохраняет преемственность традиций, цементирует единство боевого братства.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, ветераны 3 ОШБр развернули в Киеве восемь пунктов выдачи горячей пищи и обогрева для киевлян во время проблем в столице с отоплением и электроснабжением. Они работали на двух берегах столицы.

