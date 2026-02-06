'Задача – сформировать систему мировоззренческих ценностей': Кухарчук рассказал о Хорунжей школе 3-го армейского корпуса. Видео

В мае 2025 года военные из 3 армейского корпуса основали Хорунжу школу. Образовательный проект военных ориентирован на объяснение и передачу глубинных смыслов украинской борьбы, сохраняет преемственность традиций, цементирует единство боевого братства.

Видео дня

Об этом сообщил военнослужащий 3 армейского корпуса Дмитрий Кухарчук в интервью OBOZ.UA. Он отметил, что мировоззрение украинской армии ее хребет, а хорунжие имеют задачу быть носителями духа и "держателями" этого "хребта".

Что такое Хорунжая школа

По словам Кухарчука, сейчас Украина стоит в такой исторической точке, когда нет предыдущего опыта, который бы научил украинцев желанию воевать за свою землю, и выходить за пределы того, как это прописано в нормативных документах.

"Главная задача Хорунжей школы – сформировать систему мировоззренческих ценностей. И для этого здесь важны не методические материалы, а лекции, кинопоказы, организации образа отдыха военнослужащих. Только все это не принесет пользы, если так не будет жить сам хорунжий, которым должен быть командир подразделения", – сказал он.

Кухарчук отметил, что Хорунжая служба выполняет важную стратегическую службу для армии – формирует систему смыслов, и учит новобранцев. По этому поводу, он привел собственный пример, потому что сам военный "смотрит на людей, как сквозь нацию". По его словам,такой работы не проводит Министерство обороны Украины. Поэтому важно в войсках внедрять образ командира, как образца для своих подчиненных.

"Именно поэтому очень важно в данном вопросе рассмотреть именно кадровый момент. Потому что в войсках сформировалась система, которая, к моему большому сожалению, является сегодня мертвой. Она не выполняет ни своих задач, ан своего функционала. Там люди, которые считают себя советскими замполитами, работают не с духовной, а с материалистической составляющей, и держат все на страхе. А в Вооруженных силах Украины так не должно быть. И именно поэтому сегодня так много СЗЧ", – резюмировал Кухарчук.

В Telegram Хорунжей школы сообщается, что в ней преподают известные военные, ведущие специалисты и ученые. Среди дисциплин там преобладают история, психология, риторика и лидерство. Выпускники школы становятся хорунжими — те, которые по словам офицеров, "объясняют и передают глубинные смыслы нашей борьбы, сохраняют преемственность традиций, цементируют единство боевого братства".

"Мы не знали, выстоит наше государство или нет. Мы не интересовались, какой статус получим, когда берем автомат и отправляемся на Мощун. Мы были теми аргонавтами, которые отправились в свой поход. Наш Родос находится здесь, в Мощуне, и мы обязательно дойдем до нашего Черного моря", – приводят официальные сети школы слова командира 3 АК Андрея Билецкого.

Напомним, ранее заместитель командира 3-го армейского корпуса и экс-командир полка "Азов" Максим Жорин, заявлял, что Украина не может рассчитывать на то, что другие государства будут воевать за нее, поэтому вопрос гарантий безопасности следует рассматривать максимально прагматично. Основой таких гарантий должно стать усиление и модернизация украинских Сил обороны при поддержке партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, также военный подчеркнул, что в украинской армии есть технологические изменения, которые внедряют современные подходы к ведению боевых действий. Но все это происходит снизу вверх, потому что когда инициатива в каком-то случае пробивается наверх, тогда она хоть как-то реализуется и масштабируется.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!