Вкусное и ароматное печенье с шоколадной крошкой: легкий рецепт осенней выпечки

Осень – идеальное время, чтобы заняться выпечкой, и вы действительно не ошибетесь, выбрав для приготовления именно печенье.

Изысканное и начинённое шоколадной крошкой, оно идеально подходит с чашкой согревающего чая или кофе. Если вы ищете идеальный рецепт, британская кондитерская Jane's Patisserie имеет именно то, что вам нужно, пишет Express.

Ингредиенты

175 г несоленого сливочного масла

225 г светло-коричневого мягкого сахара

100 г белого сахарного песка

Одна чайная ложка ванильного экстракта

Одно среднее яйцо

Один яичный желток

275 г обычной муки

1/2 чайной ложки пищевой соды

1/2 чайной ложки морской соли

325 г шоколадной стружки.

Способ приготовления

Чтобы приготовить это печенье, разогрейте духовку до 190ºC/170ºC с вентилятором и застелите два больших противня пергаментной бумагой.

Медленно растопите масло, затем оставьте его охлаждаться на несколько минут. Далее добавьте светло-коричневый мягкий сахар и сахарный песок, взбивайте до однородной массы.

Добавьте яйцо, яичный желток и ванильный экстракт и взбивайте смесь, пока она не станет намного светлее, гладкой и не увеличится в объеме.

Добавьте пшеничную муку, пищевую соду и морскую соль и снова взбейте до однородной массы. Затем вмешайте шоколадную крошку.

Используя 5-сантиметровую мерную ложку или просто ложку, распределите печенье по шести противням на каждый. Убедитесь, что между ними достаточно места.

Выпекайте печенье в духовке 12-13 минут для более мягкого жевательного печенья или 15 минут, если хотите, чтобы оно было немного хрустящим.

Оставьте печенье на противне на пять минут после выпекания, затем переложите его на решетку и продолжайте охлаждать. После этого подавайте и наслаждайтесь.

