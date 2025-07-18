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Самое вкусное печенье "ушки" из творожного теста: самый простой рецепт домашней выпечки

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
480
Рецепт печенья

Домашнее печенье – очень вкусное угощение к чаю, кофе. Для приготовления печенья лучше всего подойдет песочное тесто.

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Домашнее печенье

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного печенья "ушки" на творожном тесте с сахаром.

Как приготовить печенье "ушки"

Ингредиенты:

Тесто:

  • 300 г творога
  • 1 яйцо
  • 10 г ванильного сахара
  • щепотка соли
  • 150 г сливочного масла
  • 280-300 г муки (зависит от влажности творога)
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 75 г сахара для обсыпки

Способ приготовления:

1. Творог, яйцо, ванильный сахар, соль и мягкое сливочное масло пробиваем блендером до однородности. Просеиваем большую часть муки, добавляем разрыхлитель и замешиваем мягкое эластичное тесто, которое немного может липнуть к рукам. Заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на 1 час (можно на ночь).

Тесто для печенья

2. После этого половину теста тонко раскатываем (толщина 3-4 мм) и вырезаем круги диаметром 8-9 см.

Приготовление печенья

3. Формируем печенье с сахаром, переложите на противень с пергаментом сахарной стороной вверх.

Сколько выпекать печенье

4. Выпекаем в разогретой до 180-190 С 20 минут.

Готовое печенье

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