Самое вкусное печенье "ушки" из творожного теста: самый простой рецепт домашней выпечки
Домашнее печенье – очень вкусное угощение к чаю, кофе. Для приготовления печенья лучше всего подойдет песочное тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного печенья "ушки" на творожном тесте с сахаром.
Ингредиенты:
Тесто:
- 300 г творога
- 1 яйцо
- 10 г ванильного сахара
- щепотка соли
- 150 г сливочного масла
- 280-300 г муки (зависит от влажности творога)
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 75 г сахара для обсыпки
Способ приготовления:
1. Творог, яйцо, ванильный сахар, соль и мягкое сливочное масло пробиваем блендером до однородности. Просеиваем большую часть муки, добавляем разрыхлитель и замешиваем мягкое эластичное тесто, которое немного может липнуть к рукам. Заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на 1 час (можно на ночь).
2. После этого половину теста тонко раскатываем (толщина 3-4 мм) и вырезаем круги диаметром 8-9 см.
3. Формируем печенье с сахаром, переложите на противень с пергаментом сахарной стороной вверх.
4. Выпекаем в разогретой до 180-190 С 20 минут.
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