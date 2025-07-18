Самое вкусное печенье "ушки" из творожного теста: самый простой рецепт домашней выпечки

Домашнее печенье – очень вкусное угощение к чаю, кофе. Для приготовления печенья лучше всего подойдет песочное тесто.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного печенья "ушки" на творожном тесте с сахаром.

Ингредиенты:

Тесто:

300 г творога

1 яйцо

10 г ванильного сахара

щепотка соли

150 г сливочного масла

280-300 г муки (зависит от влажности творога)

1 ч. л. разрыхлителя

75 г сахара для обсыпки

Способ приготовления:

1. Творог, яйцо, ванильный сахар, соль и мягкое сливочное масло пробиваем блендером до однородности. Просеиваем большую часть муки, добавляем разрыхлитель и замешиваем мягкое эластичное тесто, которое немного может липнуть к рукам. Заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на 1 час (можно на ночь).

2. После этого половину теста тонко раскатываем (толщина 3-4 мм) и вырезаем круги диаметром 8-9 см.

3. Формируем печенье с сахаром, переложите на противень с пергаментом сахарной стороной вверх.

4. Выпекаем в разогретой до 180-190 С 20 минут.

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