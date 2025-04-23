Вкуснее пиццы: очень легкий пирог "Капрезе" без приготовления теста
Готовое слоеное тесто – идеальный вариант основы для любой выпечки, как сладкой, так и соленой. Стоит отметить, что готовятся блюда из него очень быстро.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слоеного пирога "Капрезе"с соусом песто, сыром и помидорами.
Ингредиенты:
- 500 г. слоеного теста
- соус песто
- 2 помидора
- 200 г. моцареллы в рассоле
- соль, прованские травы
- 1 желток
- кедровые орешки
- базилик
Способ приготовления:
1. Выкладываем размороженное тесто на пергамент, по краям делаем неглубокие разрезы.
2. Смазываем соусом песто и выкладываем нарезанные ломтиками помидоры и моцареллу, солим и посыпаем прованскими травами. Края смазываем желтком для золотистой корочки.
3. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
По желанию готовый пирог посыпаем кедровыми орешками и украшаем листиками свежего базилика.
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