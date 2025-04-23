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Вкуснее пиццы: очень легкий пирог "Капрезе" без приготовления теста

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
867
Рецепт пирога

Готовое слоеное тесто – идеальный вариант основы для любой выпечки, как сладкой, так и соленой. Стоит отметить, что готовятся блюда из него очень быстро.

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Что приготовить из слоеного теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слоеного пирога "Капрезе"с соусом песто, сыром и помидорами. 

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • 500 г. слоеного теста
  • соус песто
  • 2 помидора
  • 200 г. моцареллы в рассоле
  • соль, прованские травы
  • 1 желток
  • кедровые орешки
  • базилик

Способ приготовления:

1. Выкладываем размороженное тесто на пергамент, по краям делаем неглубокие разрезы.

Основа для пирога

2. Смазываем соусом песто и выкладываем нарезанные ломтиками помидоры и моцареллу, солим и посыпаем прованскими травами. Края смазываем желтком для золотистой корочки.

Начинка для блюда

3. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

Сколько выпекать пирог

По желанию готовый пирог посыпаем кедровыми орешками и украшаем листиками свежего базилика.

Готовый пирог

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