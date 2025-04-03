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Вкуснее, чем "Оливье": вкусный салат "Праздничный" из бюджетных продуктов
Салаты для праздничного стола можно готовить из любых овощей, как вареных, запеченных, свежих и маринованных. Для более сытных салатов добавляйте в основу мясо, морепродукты, сыр, яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из овощей, с куриным филе и кукурузой.
Ингредиенты:
- Морковь – 1 большая (вареная)
- Картофель – 2 шт(вареная)
- Филе куриное (вареное) – 1 шт
- Кукуруза – 1 банка
- Сыр твердый – 100 г
- Яйца – 3 шт.
- Яблоко зеленое – 1 шт.
- Майонез, соль, перец
Способ приготовления:
1. Все нарезать кубиком, только сыр на терку, посолить, поперчить и заправить майонезом.
2. Сформировать и украсить салат в виде веночка.
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