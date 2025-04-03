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Вкуснее, чем "Оливье": вкусный салат "Праздничный" из бюджетных продуктов

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,1 т.
Вкуснее, чем 'Оливье': вкусный салат 'Праздничный' из бюджетных продуктов

Салаты для праздничного стола можно готовить из любых овощей, как вареных, запеченных, свежих и маринованных. Для более сытных салатов добавляйте в основу мясо, морепродукты, сыр, яйца.

Видео дня
Вкусный  и сытный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из овощей, с куриным филе и кукурузой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Морковь – 1 большая (вареная)
  • Картофель – 2 шт(вареная)
  • Филе куриное (вареное) – 1 шт
  • Кукуруза – 1 банка
  • Сыр твердый – 100 г 
  • Яйца – 3 шт. 
  • Яблоко зеленое – 1 шт. 
  • Майонез, соль, перец

Способ приготовления: 

1. Все нарезать кубиком, только сыр на терку, посолить, поперчить и заправить майонезом.

Основа для блюда

2. Сформировать и украсить салат в виде веночка.

Готовый салат

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