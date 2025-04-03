Вкуснее, чем 'Оливье': вкусный салат 'Праздничный' из бюджетных продуктов

Салаты для праздничного стола можно готовить из любых овощей, как вареных, запеченных, свежих и маринованных. Для более сытных салатов добавляйте в основу мясо, морепродукты, сыр, яйца.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из овощей, с куриным филе и кукурузой.

Ингредиенты:

Морковь – 1 большая (вареная)

Картофель – 2 шт(вареная)

Филе куриное (вареное) – 1 шт

Кукуруза – 1 банка

Сыр твердый – 100 г

Яйца – 3 шт.

Яблоко зеленое – 1 шт.

Майонез, соль, перец

Способ приготовления:

1. Все нарезать кубиком, только сыр на терку, посолить, поперчить и заправить майонезом.

2. Сформировать и украсить салат в виде веночка.

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