Вкуснее, чем мясо: запеченные фаршированные баклажаны филе, сыром и грибами

Баклажаны – универсальные овощи, которые могут быть основой для вкусных закусок, а также намазок, запеканок. Еще их можно очень вкусно нафаршировать, сделать из них рулетики и бабагануш.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных баклажанов с грибами, филе и сыром.

Ингредиенты:

Баклажан – 1 шт.

Лук – 1/2 шт. (средний)

Помидор – 1/2 шт.

Шампиньоны – 100 г

Куриное филе – 100 г

Твердый сыр – 50 г

Масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте кубиком филе, помидоры, лук, грибы, мякоть баклажана, добавьте специи, перемешайте.

2. Нафаршируйте баклажаны, сверху присыпьте терты сыром, замотайте в фольгу и готовьте в духовке до готовности.

Вкусно будет в холодном и горячем виде.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: