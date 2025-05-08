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Вкуснее, чем мясо: запеченные фаршированные баклажаны филе, сыром и грибами

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
447
Вкуснее, чем мясо: запеченные фаршированные баклажаны филе, сыром и грибами

Баклажаны – универсальные овощи, которые могут быть основой для вкусных закусок, а также намазок, запеканок. Еще их можно очень вкусно нафаршировать, сделать из них рулетики и бабагануш.

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Что приготовить из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных баклажанов с грибами, филе и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Баклажан – 1 шт.
  • Лук – 1/2 шт. (средний)
  • Помидор – 1/2 шт.
  • Шампиньоны – 100 г
  • Куриное филе – 100 г
  • Твердый сыр – 50 г
  • Масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте кубиком филе, помидоры, лук, грибы, мякоть баклажана, добавьте специи, перемешайте.

Начинка для баклажанов

2. Нафаршируйте баклажаны, сверху присыпьте терты сыром, замотайте в фольгу и готовьте в духовке до готовности.

Приготовление блюда

Вкусно будет в холодном и горячем виде.

Готовое блюдо

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