Видео дня
Вкуснее, чем мясо: запеченные фаршированные баклажаны филе, сыром и грибами
Баклажаны – универсальные овощи, которые могут быть основой для вкусных закусок, а также намазок, запеканок. Еще их можно очень вкусно нафаршировать, сделать из них рулетики и бабагануш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных баклажанов с грибами, филе и сыром.
Ингредиенты:
- Баклажан – 1 шт.
- Лук – 1/2 шт. (средний)
- Помидор – 1/2 шт.
- Шампиньоны – 100 г
- Куриное филе – 100 г
- Твердый сыр – 50 г
- Масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте кубиком филе, помидоры, лук, грибы, мякоть баклажана, добавьте специи, перемешайте.
2. Нафаршируйте баклажаны, сверху присыпьте терты сыром, замотайте в фольгу и готовьте в духовке до готовности.
Вкусно будет в холодном и горячем виде.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: