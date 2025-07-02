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Вкуснее, чем из фарша: сочные рубленые котлеты с помидорами и крем-сыром

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
924
Вкуснее, чем из фарша: сочные рубленые котлеты с помидорами и крем-сыром

Рубленые котлеты – лучшее блюдо для сытного и вкусного обеда и ужина. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить в фарш свежие овощи, например, кабачок, помидоры, морковь, а также сыр.

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Сочные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных рубленых котлет с томатами и сыром.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Томат – 2 шт.
  • Сыр – 60 г
  • Крем-сыр – 2,5 ст. л.
  • Мука – 2,5 ст. л.
  • Соль, укроп, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. К мелко нарезанному филе добавляем яйцо, соль, тертый сыр, измельченный укроп и томаты, крем-сыр, муку и все тщательно перемешиваем.

Основа для котлет

2. Жарим на разогретой с каплей масла сковороде с обеих сторон до корочки.

Жареные котлеты

Подаем с любимым соусом!

Готовые котлеты

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