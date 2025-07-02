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Вкуснее, чем из фарша: сочные рубленые котлеты с помидорами и крем-сыром
Рубленые котлеты – лучшее блюдо для сытного и вкусного обеда и ужина. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить в фарш свежие овощи, например, кабачок, помидоры, морковь, а также сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных рубленых котлет с томатами и сыром.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Томат – 2 шт.
- Сыр – 60 г
- Крем-сыр – 2,5 ст. л.
- Мука – 2,5 ст. л.
- Соль, укроп, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. К мелко нарезанному филе добавляем яйцо, соль, тертый сыр, измельченный укроп и томаты, крем-сыр, муку и все тщательно перемешиваем.
2. Жарим на разогретой с каплей масла сковороде с обеих сторон до корочки.
Подаем с любимым соусом!
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