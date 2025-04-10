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Вкуснее, чем хек: тушеная скумбрия с томатной пастой и овощной зажаркой
Скумбрия – идеальная рыба для засолки. А еще ее можно очень вкусно приготовить с овощами в духовке и на мангале.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной скумбрии с овощной зажаркой и томатной пастой.
Ингредиенты:
- 2 скумбрии с/м
- 2 лука
- 1 морковь
- 5 ст. л томатного соуса
- 1 ст. л томатной пасты
- 3 ст. л масла
- 1 стакан воды (300 мл)
- перец молотый
- смесь перцев горошком
- ароматный перец
Способ приготовления:
1. Натрите морковь и пожарьте с луком, добавьте специи, томатную пасту и тушите.
2. Сверху выложите порезанную скумбрию, сверху слой зажарки, влейте воду и тушите под крышкой до готовности.
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