Вкуснее, чем хек: тушеная скумбрия с томатной пастой и овощной зажаркой

Скумбрия – идеальная рыба для засолки. А еще ее можно очень вкусно приготовить с овощами в духовке и на мангале.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной скумбрии с овощной зажаркой и томатной пастой.

Ингредиенты:

2 скумбрии с/м

2 лука

1 морковь

5 ст. л томатного соуса

1 ст. л томатной пасты

3 ст. л масла

1 стакан воды (300 мл)

перец молотый

смесь перцев горошком

ароматный перец

Способ приготовления:

1. Натрите морковь и пожарьте с луком, добавьте специи, томатную пасту и тушите.

2. Сверху выложите порезанную скумбрию, сверху слой зажарки, влейте воду и тушите под крышкой до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: