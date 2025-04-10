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Вкуснее, чем хек: тушеная скумбрия с томатной пастой и овощной зажаркой

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
3,3 т.
Рецепт рыбы

Скумбрия – идеальная рыба для засолки. А еще ее можно очень вкусно приготовить с овощами в духовке и на мангале.

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Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной скумбрии с овощной зажаркой и томатной пастой.

Рецепт скумбрии

Ингредиенты:

  • 2 скумбрии с/м
  • 2 лука
  • 1 морковь
  • 5 ст. л томатного соуса
  • 1 ст. л томатной пасты
  • 3 ст. л масла
  • 1 стакан воды (300 мл)
  • перец молотый
  • смесь перцев горошком
  • ароматный перец

Способ приготовления:

1. Натрите морковь и пожарьте с луком, добавьте специи, томатную пасту и тушите.

Зажарка для рыбы

2. Сверху выложите порезанную скумбрию, сверху слой зажарки, влейте воду и тушите под крышкой до готовности.

Готовая рыба

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