Вкусная паста с тунцом всего за 25 минут: добавьте один секретный ингредиент

Когда дело доходит до приготовления пищи — или для себя, или для всей семьи — нужно много проб и ошибок, чтобы составить список вкусных основных блюд.

Видео дня

Этот рецепт пасты с тунцом достаточно прост в приготовлении, но действительно стоит того. На приготовление нужно всего 25 минут, а паста с тунцом и каперсами получает дополнительную остроту благодаря добавлению красного перца чили, пишет OBOZ.UA.

Ингредиенты

150 г спагетти

Одна столовая ложка оливкового масла

Один зубчик чеснока, нарезанный (или раздавленный)

Один красный перец чили, очищенный от семян и мелко нарезанный, плюс дополнительный для подачи (по желанию)

Одна ст. л. сцеженных каперсов

Небольшой пучок петрушки, мелко нарезанной (включая стебли)

145 г тунца в собственном соку, сцеженного

90 г рукколы или листьев молодого шпината

½ лимона, сок

Соль и черный перец.

Способ приготовления

Варите пасту в большой кастрюле с подсоленной водой примерно девять-одиннадцать минут (до состояния аль денте).

Когда паста почти сварится, разогрейте оливковое масло в широкой сковороде на очень слабом огне, затем добавьте чеснок и перец чили, чтобы насытить вкус.

Оставьте стакан воды, в которой варились макароны, затем слейте воду с макарон и высыпьте спагетти (или лингвини) на сковороду. Добавьте немного оставшейся воды на сковороду, затем перемешайте все вместе, чтобы покрыть макароны перечным маслом чили.

Затем добавьте каперсы, петрушку, тунец и приправьте солью и черным перцем. Добавьте рукколу и лимонный сок, а затем подавайте с дополнительным перцем чили.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить пасту по-итальянски.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.