Вкусная паста с тунцом всего за 25 минут: добавьте один секретный ингредиент
Когда дело доходит до приготовления пищи — или для себя, или для всей семьи — нужно много проб и ошибок, чтобы составить список вкусных основных блюд.
Этот рецепт пасты с тунцом достаточно прост в приготовлении, но действительно стоит того. На приготовление нужно всего 25 минут, а паста с тунцом и каперсами получает дополнительную остроту благодаря добавлению красного перца чили, пишет OBOZ.UA.
Ингредиенты
- 150 г спагетти
- Одна столовая ложка оливкового масла
- Один зубчик чеснока, нарезанный (или раздавленный)
- Один красный перец чили, очищенный от семян и мелко нарезанный, плюс дополнительный для подачи (по желанию)
- Одна ст. л. сцеженных каперсов
- Небольшой пучок петрушки, мелко нарезанной (включая стебли)
- 145 г тунца в собственном соку, сцеженного
- 90 г рукколы или листьев молодого шпината
- ½ лимона, сок
- Соль и черный перец.
Способ приготовления
Варите пасту в большой кастрюле с подсоленной водой примерно девять-одиннадцать минут (до состояния аль денте).
Когда паста почти сварится, разогрейте оливковое масло в широкой сковороде на очень слабом огне, затем добавьте чеснок и перец чили, чтобы насытить вкус.
Оставьте стакан воды, в которой варились макароны, затем слейте воду с макарон и высыпьте спагетти (или лингвини) на сковороду. Добавьте немного оставшейся воды на сковороду, затем перемешайте все вместе, чтобы покрыть макароны перечным маслом чили.
Затем добавьте каперсы, петрушку, тунец и приправьте солью и черным перцем. Добавьте рукколу и лимонный сок, а затем подавайте с дополнительным перцем чили.
