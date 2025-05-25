Витамин Е или Є? Как говорить правильно на украинском языке

В медицинских рекомендациях и на этикетках препаратов часто можно встретить составляющую - витамин Е. В ежедневных разговорах многие употребляют название витамин Є. В украинском алфавите есть буква "Є", поэтому, возможно, это и не ошибка?

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Языковед Ольга Багний, объяснила, как правильно называть этот витамин. Обозначения латинских букв в названиях не переводятся, а передаются в украинском языке по международному стандарту.

Фактически речь идет не о букве украинского алфавита, а о латинском обозначении витамина – "E", которое и читается как "е".

Это же касается и других витаминов - мы говорим витамин А, В, С, D, Е, а не "витамин Е", несмотря на то, что в украинском языке буква "є" существует.

Поэтому в медицинской, образовательной и повседневной практике следует употреблять форму "вітамін Е" – именно она соответствует нормам современного украинского языка и международной терминологии.

Например:

Лікар порадив щоденно вживати вітамін Е.

Вітамін Е захищає клітини від шкідливої дії вільних радикалів, уповільнюючи процеси старіння, знижуючи ризик хронічних захворювань і запалень.

Вітамін Е зменшує ризик утворення тромбів, підтримує еластичність судин, може знижувати рівень "поганого" холестерину.

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