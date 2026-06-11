Виртуальная реальность для войны: 'Стальной фронт' усилил подготовку 157-й ОМБр

Инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова передала 157-й отдельной механизированной бригаде новую партию техники и оборудования. В пакет вошли беспилотные системы, средства для подготовки военных, автономного питания, ремонта техники, инженерных работ и полевой логистики.

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Ключевую часть помощи – беспилотные решения. Бригада получила 3 беспилотных наземных комплекса "TerMIT 2.0 логистический", беспилотный летательный аппарат "Вампир", 20 систем R2D2, а также аккумуляторную батарею LiFePO4 60В 230Ач с подогревом.

Такое оборудование покрывает сразу несколько критических потребностей подразделения. Наземные роботизированные комплексы могут выполнять логистические задачи там, где риск для людей особенно высок: доставлять грузы, снаряжение, боекомплект, воду, еду и другие необходимые вещи ближе к позициям. "Вампир" усиливает возможности бригады в работе с воздухом, а R2D2 и аккумуляторные решения помогают обеспечивать стабильную работу беспилотных систем и техники в полевых условиях.

Отдельный блок партии – подготовка военных. 157-й ОМБр передали тренажер для стрельбы по воздушным целям с элементами виртуальной реальности, а также большое количество симуляционных устройств.

"Тренировка мобильных групп ПВО должна быть максимально приближенной к реальным условиям, ведь во время воздушной атаки счет идет на секунды. Именно поэтому в этой партии мы сделали отдельный акцент на средствах подготовки: VR-тренажере для стрельбы по воздушным целям и симуляционных устройствах. Они помогают бойцам отрабатывать реакцию, координацию, работу в группе и действия в стрессовых ситуациях без затраты боевых ресурсов. Чем качественнее подготовка, тем выше эффективность подразделения на реальном задании", – отметил представитель "Стального фронта" Рината Ахметова.

Это направление важно не меньше, чем сама техника. VR-тренажер позволяет отрабатывать реакцию на воздушные цели, навыки сопровождения быстрых объектов и взаимодействие мобильных групп ПВО без постоянного использования боевых ресурсов. Симуляционные устройства нужны для приближения учений к реальным условиям: они позволяют тренировать личный состав, отрабатывать действия в стрессовых ситуациях, координацию групп и поведение во время боевых эпизодов.

Еще одно важное направление – т автономность. Бригада получила 20 зарядных станций EcoFlow, сирену воздушной тревоги С28 220В и интерактивную панель для работы с учебными, штабными и организационными материалами. В полевых условиях автономное питание означает непрерывную работу связи, дронов, планшетов, ремонтного оборудования и других систем, без которых современное подразделение не может эффективно действовать.

"На практике именно такие вещи поддерживают ежедневную боеспособность подразделения: помогают ремонтировать машины, проверять топливную аппаратуру, вытаскивать технику, обслуживать транспорт, заготавливать материалы для укрытий и быстро восстанавливать то, что нужно бригаде для работы", – говорит представитель 157-й ОМБр.

"Стальной фронт" Рината Ахметова – это масштабная военная инициатива по оказанию помощи Силам обороны Украины, которая работает с первых дней полномасштабного вторжения. Проект консолидирует помощь всех предприятий Group SCM для украинской армии.