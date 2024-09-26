Винтовки, патроны, гранаты: у границы с Польшей нашли тайник оружия времен Первой мировой войны. Фото

Сотрудники украинской Госпогранслужбы у границы с Польшей нашли тайник с оружием времен Первой мировой войны. Там находились винтовки, патроны и гранаты.

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Об этом сообщили в ГПСУ. На место правоохранители вызвали сотрудников Нацполиции и ГСЧС.

"75 единиц 7,62-мм винтовок Мосина виднелись из-под земли. Всего из земли извлекли 75 винтовок, 4500 патронов и три ручные гранаты", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Украине зафиксировали 8 эпизодов контрабанды техники Apple, которые повлекли ущерб государству на 53 млн грн. Такие случаи были обнаружены на Волынской таможне. Сотрудникам ведомства, контролировавшим этот контрабандный канал, уже объявили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее у топ-работницы таможни отобрали роскошную квартиру в центре Львова. Имущество стоимостью 1,86 млн грн признали необоснованным активом.

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