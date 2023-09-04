Украина и Беларусь имеют общие корни со времен Киевской Руси, которая была одним из крупнейших и мощнейших государств Европы в X-XII веках. Она охватывала территорию современной Украины, Беларуси, России, а также части Польши, Литвы и Молдовы. В период Киевской Руси украинцы и белорусы вместе боролись с внешними врагами, развивали экономику и культуру. В это время были заложены основы общей культуры и языка. После распада Киевской Руси в 13 веке украинские и белорусские земли оказались под властью разных государств. Однако это не помешало продолжению тесных связей между народами.

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В 16 веке украинские и белорусские земли были объединены в составе Великого княжества Литовского. Это способствовало дальнейшему развитию взаимоотношений между народами. В это время украинцы и белорусы вместе боролись за свою независимость от Литвы, России и Польши. В 17 веке украинские и белорусские земли стали частью Речи Посполитой. Этот период был обозначен усилением польского влияния на украинские и белорусские земли. Однако украинцы и белорусы не воспринимали польскую администрацию и продолжали бороться за свою независимость.

В конце 18 века украинские и белорусские земли были разделены между Россией и Австрией. Это привело к началу разрыва между народами, оказавшимися в зоне влияния разных геополитических направлений. В 20 веке украинцы и белорусы вместе боролись за свою независимость от России и Польши. После распада Российской империи они были объединены в составе ссср. Эта печальная для обоих народов страница завершилась в 1991 году, когда Украина и Беларусь стали независимыми государствами. Вроде бы, вот он - путь к настоящей свободе и независимости. Но, несмотря на общую историю, намерения и предпочтения, украинцы быстро выбрали путь к Европейским свободам, а белорусы оказались под "протекторатом" России, которая по своей сути всегда была антагонистом любых свобод.

Кто виноват в том, что путин нашел рычаги влияния на лукашенко? Белорусская власть? А кто ее избрал? Протесты, которые начались после узурпации власти путем позорной подтасовки результатов президентских выборов в августе 2020 года, так и не превратились в настоящее противостояние белорусского общества против лукашенковских силовиков. Слишком мягкая и разрозненная оппозиция была уничтожена картофельным диктатором. Революционные настроения не нашли необходимой поддержки у большей части довольно умеренного белорусского общества и попытка шага к настоящей независимости завершилась лишь тысячами политзаключенных и сотнями тысяч беженцев от режима. Неудачная попытка только еще больше связала между собой обоих диктаторов и позволила России начать настоящую белорусскую экспансию.

24 февраля 2022 года, в первый день российской спецоперации, белорусские власти "дали добро" российским войскам и военной технике использовать территорию Белоруссии для наступления в Украину с севера...

С властями Беларуси все понятно. Но как может относиться украинское общество к белорусам, бывшим "братьям", если они позволили превратить свою собственную страну в плацдарм кремлевского преступника? Как можно уважать страну, с территории которой взлетают вражеские самолеты и идут запуски смертоносных ракет, разрушающих украинские города, убивающих простых мирных украинцев, детей?

Бесспорно, определенное количество настоящих братьев-белорусов сейчас бок о бок с Защитниками Украины уничтожают российскую орду. Волонтеры-белорусы оказывают реальную помощь Вооруженным Силам Украины и мирным жителям. Но подавляющее большинство белорусов, миллионы когда-то "братьев", спокойно наблюдают за путинской агрессией и их пугает только возможность переноса войны на собственную территорию. А это возможно только в случае победы Украины. Поэтому, как бы ни хотелось нам, украинцам, и настоящим белорусам, которые стоят с нами рядом на стороне Украины, верить в "умное и справедливое белорусское общество", подавляющее большинство сознательно или подсознательно желает победы для России.

Быть белорусом в Украине раньше было комфортно и приятно. К белорусам украинцы имели самую высокую симпатию. До 2021 года включительно…

Есть ли что-то странное в том, что подавляющее большинство опрошенных Центром Разумкова в начале этого года украинцев (80,6%) считают, что Беларусь является стороной войны, выступающей на стороне России против Украины? Противоположного мнения придерживаются лишь 7,5% опрошенных. "Очевидно, это обусловливает и в целом негативное отношение к Беларуси в украинском обществе: 56,3% респондентов относятся полностью негативно, еще 24,4% - преимущественно негативно, сообщает ТГ-канал "БЕЛАРУСКИ ИНФАРМАЦЫЙНЫ". Зато положительное отношение к соседней стране выразили 12,4% опрошенных".

"Дороги наши разошлись"... Две трети опрошенных украинцев полностью (46,7%) или скорее (22,5%) поддерживают полный разрыв всех отношений Украины с Беларусью после победы Украины. Совсем не поддерживают разрыв 5,4% опрошенных, скорее не поддерживают - 11,2%. Точка...

Масштаб вины Белоруссии перед Украиной трудно оценить однозначно. Однако очевидно, что она очень значительна. Беларусь несет ответственность за последствия российской агрессии против Украины. Ее действия позволили России развязать войну, которая привела к гибели десятков, если не сотен, тысяч людей, разрушению городов и инфраструктуры.

Виноват лукашенко и его власть? Стопроцентно! Но где были и куда смотрели простые люди, белорусы? Ведь они должны были бы понимать, что вина Белоруссии перед Украиной может иметь серьезные последствия. Она, страшная вина, уже привела к максимальному ухудшению отношений между двумя странами. А от отношения Украины к Беларуси, после украинской победы, будет зависеть и отношение к ней антипутинских стран-партнеров, которые вместе с Украиной будут определять вину и наказание для каждого участника вооруженной агрессии против украинской независимости. Именно поэтому будущее Беларуси сейчас напрямую зависит от Украины.

Для преодоления вины Белоруссии перед Украиной необходимо, чтобы белорусские власти признали свою ответственность за случившееся и приняли меры по возмещению нанесенного ущерба. Даже не смешно? Да, при господстве режима лукашенко это объективно невозможно и даже бессмысленно надеяться на такое. Может тогда бы сами белорусские граждане выступили против участия своей страны в российской агрессии против Украины и помочь украинцам в послевоенном восстановлении?

Слава Богу, существует еще и "другая" Беларусь. Не кремлевско-ватная, а та, чьи сыновья и дочери сейчас борются за право на собственную белорусскую независимость от лукашенко-путинской диктатуры. Те, кто взрывает пути в Беларуси, мешая вражеским поездам перевозить оружие. Те, кто на пределе собственных возможностей волонтерит в пользу Украины. Те, кто на "нуле" уничтожает оккупантов в составе ВСУ. Именно они сейчас своим трудом, потом и жизнью пытаются уменьшить вину "других" белорусов перед украинцами. И таких, как они, на самом деле много!

Общественная организация "Сустрэча" сейчас организует "Белорусскую гуманитарную миссию" в оказании помощи местному населению Херсонщины, пострадавших от подтопления воды в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Безусловно важное дело, учитывая страшные последствия преступления оккупантов. В результате подрыва Каховской ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года пострадали 80 населенных пунктов Херсонской области. Прежде всего, это были населенные пункты, расположенные на берегах Каховского водохранилища.

В этих населенных пунктах было затоплено около 100 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, повреждено или уничтожено около 1000 жилых домов. В результате наводнения погибло 10 человек, около 50 получили ранения. Экологическая катастрофа охватила огромные территории Украины, практически оставив без питьевой воды десятки тысяч жителей края. В колодцы попала вся грязь, которую наводнение смыло со складов агрохимии, канализации, могильников, захоронений. В сотнях частных жилых домов повреждена электросеть, сделав невозможным использование электроприборов, нагревательных устройств, что с осенне-зимним снижением температуры превратит подтопленные здания в ледяные ловушки.

Именно на работу по очистке колодцев, проверку и восстановление электросетей частных домов и направят свои усилия белорусы, которые добровольно, на волонтерских началах готовы приехать в пострадавшие населенные пункты и своими руками восстановить столь необходимую инфраструктуру.

Работы очень много. Местные власти не успевают помочь всем, кто в этом нуждается. Война, ресурсы государства, защищающего свою свободу от варваров кремля, достаточно ограничены. Помощь настоящей Беларуси крайне важна. Среди приоритетов "Белорусской гуманитарной миссии" - поддержка пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей.

Белорусы надеются, что их инициатива получит поддержку со стороны белорусской диаспоры. Есть надежда, что эта гражданская инициатива будет подхвачена не только белорусами. Ведь ничто не мешает начать такие "конвои помощи" полякам, жителям Балтии и других европейских стран. Да, они уже помогли и продолжают помогать Украине на уровне государств, но почему это не сделать еще и на уровне простых граждан, имеющих возможность и профессиональные навыки наладить и отстроить то, что разрушил враг?!

Опыт гуманитарной миссии в регионе Каховской ГЭС может быть масштабирован на другие регионы Украины, пострадавшие от войны. Вполне возможно сосредоточение на определенном хозяйственном кластере, городе или поселке. Такая концентрация позволит сосредоточиться на эффективном и системном преодолении вызовов и угроз и даст возможность привлечь профильных специалистов и различные источники финансирования для восстановления украинских территорий.

Насколько "Белорусская гуманитарная миссия" изменит к лучшему отношение украинцев к белорусам? В процентном отношении будущих опросов это невозможно прогнозировать. Но человечность и ответственность такой Беларуси обязательно станет тем мостиком, который имеет шансы хоть немного ослабить справедливую украинскую ненависть к лукашенковской недоБеларуси. Чем больше таких действительно добрых и ответственных шагов сделают белорусы, тем быстрее Украина победит. Тем скорее сами белорусы вернутся в свои собственные дома в собственной стране.

Той обновленной, настоящей стране, которая будет иметь полное право на гордое название "Независимая Беларусь".