Виктор Седуш: производства получат хороших инженеров, если вузы адаптируют программы под требования практики

Принципы обучения от инженера-практика и новатора образования, которые способны дать ответ на конфликт между быстро меняющимся миром технологий и консервативной системой академического образования.

Разрыв между программой вузов и потребностями рынка труда стал признанной глобальной проблемой. Выпускники оказываются невостребованными на рынке труда из-за отсутствия практики применения полученных знаний к производственной реальности. Решить проблему может более тесное сотрудничество вузов с отраслевыми экспертами-практиками, которые могут скорректировать содержание курсов под текущие нужды компаний, уверен выдающийся инженер-механик, обладатель множества патентов на изобретения, применяемых в машиностроении, Виктор Седуш, доцент кафедры "Теоретической механики" Донецкого национального технического университета.

В Украине он обнаружил это несоответствие 10 лет назад, когда параллельно с преподаванием работал директором компании-производителя гидравлических инструментов и оборудования для ремонтных и аварийно-спасательных работ на промышленных предприятиях – на практике видел, насколько оторваны академические знания от задач производства. Наблюдение подтолкнуло его кардинально изменить подход к изложению курса "Теоретической механики", сместив фокус с умозрительных задач на те, которые развивали способность студентов искать и находить практические решения.

"Производства получат хороших специалистов, только если вузы адаптируют программы под требования практики, – говорит инженер. – Пока студенты знают формулы, но не понимают, как решать нестандартные инженерные задачи, они не спроектируют новые конструкции или машины".

Свой опыт Виктор Седуш обобщил в методическом пособии для вуза. В отличие от ранее применявшихся материалов, оно делало упор на самостоятельное решение задач, требующее нестандартного подхода. Именно такая методология в свое время помогла инженеру-новатору создать стенд для испытания канатов, ставший незаменимым для Мариупольского торгового порта. Устройство позволяло выявлять момент начала разрушения стропа еще до фактического разрыва, что предотвращало негативные последствия при эксплуатации. Разработка – прямой результат применения глубоких знаний к конкретной практической проблеме. Такие примеры и 90 подобных задач легли в основу пособия. Подход позволил студентам получить больший объем практических знаний за то же время и быстрее адаптироваться к требованиям рынка.

"Программы вузов не успевают за технологиями. Значит, вузам нужно учить в первую очередь тому, как учиться самим, – подчеркивает Виктор Седуш. – Учить не запоминать, а понимать и применять принципы – вот что по-настоящему готовит выпускников к вызовам будущего". Пособие стало важной частью педагогической практики вуза. За несколько лет по этой методике прошли обучение свыше 10 тысяч человек. Косвенным подтверждением эффективности принципов обучения, которые продвигает инженер-механик, можно считать его собственную востребованность – он получил приглашение от транснациональной компании, которая занимается производством промышленного оборудования. Как инженер жизненного цикла он разработал электрический диафрагменный насос, позволяющий экономить до 40% электроэнергии в сравнении с прежними пневматическими конструкциями. Своими знаниями и опытом Виктор способствует укреплению позиций предприятия на рынке.