Видят человека насквозь: люди, родившиеся в эти даты, исключительно хорошо разбираются в человеческой природе
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Люди, родившиеся в эти даты, исключительно хорошо разбираются в людях и редко поддаются обману, отговоркам или убедительному первому впечатлению: 2-го, 4-го, 9-го и 16-го числа. Некоторые люди обладают исключительной способностью понимать других с момента знакомства. Будь то едва уловимые изменения в языке тела, несоответствие действий словам или просто интуитивное чувство, которое они не могут игнорировать, они быстро определяют, кому можно доверять, исходя из характера человека.
Астрологи утверждают, что люди родившие в эти даты просто насквозь видят людей и все понимают сразу о них.
Второй тип: эмоциональный читатель
Люди, родившиеся 2-го числа любого месяца, обладают высокой чувствительностью и способны мгновенно "читать" каждого человека в любом помещении. Благодаря глубокому восприятию эмоциональных состояний окружающих, они быстро определяют искренность или неискренность. Они также замечают все! Они читают окружающих на всех уровнях, от микровыражений и скрытых мотивов до самых тонких изменений в энергетике. Находясь под влиянием Луны , они не упускают ничего из виду, поскольку их интуиция невероятно остра, а первое впечатление о людях, основанное на интуитивном восприятии, всегда безупречно.
Четвертый: распознаватель закономерностей
Практичные и наблюдательные, люди, родившиеся 4-го числа, нелегко поддаются обаянию или словам других, поскольку для них гораздо важнее поступки. Честность является для них основополагающей ценностью, они предъявляют к себе высокие требования и ожидают того же от других. Находясь под влиянием Урана , который оказывает сильное интеллектуальное воздействие, они мгновенно отсеивают любую чепуху, чтобы определить, искренни ли окружающие или нет, основываясь на том, насколько их слова и поведение соответствуют действительности. Эта группа людей высоко ценит последовательность, узнаёт других со временем и наблюдает за поступками, а не за словами.
Девятый: мудрец
Люди, рожденные 9-го числа, наделены широким кругозором и всесторонним видением, а это значит, что они от природы видят в первую очередь общую картину, когда дело доходит до оценки характера других людей. Это "старые души" нумерологии, которые многое повидали, обладают богатым мудрым опытом и нелегко удивляются человеческому поведению. Они видели все! Их гуманистическая и идеалистическая натура помогает им видеть не только лучшее в людях, но и их мотивы, обеспечивая более широкий контекст для действий, личности и способов взаимодействия человека с миром.
16-е: наблюдатель
Если свести число к 7, то люди, родившиеся 16-го числа, – это глубокие мыслители. Их главная сильная сторона – это острое наблюдение: они внимательно следят за людьми, прежде чем им доверять, и обращают внимание даже на мельчайшие детали в поведении и взаимодействиях. Они не принимают ничего на веру, предпочитая заглядывать за поверхность людей и ситуаций, наблюдать, слушать и замечать любые несоответствия, прежде чем решить, можно ли кому-то доверять. Честность – одна из важнейших ценностей для людей, родившихся в этот день. Они действуют неторопливо и не спешат узнавать других, что позволяет им отлично разбираться в людях.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.
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