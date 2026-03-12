'Видела во снах, что он ходит': Екатерина из Николаева рассказала историю борьбы за здоровье сына и поддержку Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова помог 10-летнему Кириллу из Николаева: оплатил ортезы для ног и курс реабилитации в польской клинике. Для семьи это важная поддержка, ведь мальчик растет и нуждается в регулярном восстановительном лечении. Об этом мама Кирилла, Екатерина, рассказала в интервью Алексею Суханову – актеру, телеведущему и амбассадору Фонда Рината Ахметова.

"Нам нужны были такие ортезы, стоят они недешево. Фонд Рината Ахметова нам помог приобрести их и оплатил реабилитацию. Мы очень благодарны. На последней реабилитации, когда мы надели новые ортезы, он начал самостоятельно стоять. Он так счастлив, что у него получается", – говорит Екатерина.

Путь к этим результатам был долгим и непростым. Когда у Екатерины родился сын Кирилл, врачи поставили ему тяжелый диагноз – ДЦП. Женщина сразу начала искать способы помочь мальчику и верила: однажды он обязательно сделает свои первые шаги.

"Я всегда знала, что вылечу сына. Видела во снах, что он ходит. Поэтому мы шаг за шагом шли к своей мечте", – рассказывает Екатерина.

Впоследствии женщина узнала о сложной операции на спинном мозге в США, которая могла помочь сыну. Но ее стоимость была непосильной для семьи. Тогда Екатерина начала писать письма с просьбой о помощи – отправила 200 обращений в различные организации.

Поддержка пришла с разных сторон: помогли неравнодушные люди, часть средств на лечение и реабилитацию покрыл ФК "Шахтер". Операция значительно улучшила состояние ребенка.

"Когда его поставили на ноги, и он пошел самостоятельно на ровненьких ножках. Это все о том, что я мечтала, столько лет. Все осуществилось. Я была счастлива, были слезы. Те ощущения не передать словами", – рассказывает Екатерина.

Женщина не теряет веры и продолжает бороться за будущее своего сына. Особенно после того, как семье пришлось пережить буллинг во время жизни в Польше. Польские учителя не хотели брать мальчика в обычный класс и всячески унижали.

"Однажды я пришла, а он сидит и плачет. Говорит: "Мама, меня заставили из одного класса в другой ползти, а коляску мне не дали". Все дети смотрели и смеялись. После этого мы поехали оттуда домой", – рассказывает Екатерина.

Сегодня мама Кирилла мечтает не только о том, чтобы ее сын полностью стал на ноги. Она хочет доказать и детям, и взрослым, что люди с инвалидностью заслуживают уважения, поддержки и равных возможностей. И что даже самый сложный диагноз не может забрать у ребенка право на мечту, развитие и счастливую жизнь.