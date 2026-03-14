Ветеринар назвал три самые послушные породы собак

Эксперт по поведению собак Уилл Атертон перечислил три породы, которые, по его мнению, являются "лучше всего воспитанными" и подходят для всех членов семьи, и одна из них может стать неожиданностью.

Он поделился своими наблюдениями в TikTok для потенциальных владельцев домашних животных. По словам Уилла, три породы четко выделяются среди других и поэтому являются "очень популярными".

Лабрадор-ретривер

"Они чрезвычайно популярны, и не секрет, почему я считаю их лучшей породой собак на планете", – сказал Уилл о лабрадорах-ретриверах.

Он в шутку добавил, что "жаль", что они "редко ведут себя плохо", поскольку ему нравится с ними работать.

Золотистый ретривер

Относительно золотистого ретривера, Уилл отметил, что это по сути "та же история". Хотя порода имеет много "таких же удивительных качеств", как и лабрадор, он отметил, что считает ее "немного веселее, игривее и забавнее", тогда как лабрадоры, как правило, несколько серьезнее.

"Золотистые ретриверы также дружелюбны, готовы к сотрудничеству и обычно очень хорошо реагируют на дрессировку", – сказал специалист.

Стаффордширский бультерьер

Однако порода, которая может оказаться неожиданной в этом списке, – это стаффордширский бультерьер. "Когда их воспитывают с правильной структурой и лидерством, они часто бывают невероятно ласковыми, преданными и стабильными собаками", – сказал Уилл.

Он уточнил: "Конечно, у любой породы могут развиться проблемы с поведением, если нет надлежащей основы. Но эти три породы, как правило, от природы склонны к сотрудничеству и стремятся работать с людьми, что значительно облегчает дрессировку".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какая порода собак самая умная.

