Ветеринар назвал 'сумасшедшую' породу собак, которую не хотел бы лечить

У всех людей есть свои предпочтения относительно пород собак, и потенциальные владельцы тщательно учитывают такие характеристики, как темперамент, активность и уровень энергии, преданность, спокойствие и другие факторы, выбирая, какую породу взять домой.

При принятии решений многие потенциальные владельцы обращаются к социальным сетям за советом к опытным владельцам и экспертам, включая тренеров и ветеринарных специалистов. Известный ветеринар Амир Анвари в своем TikTok назвал породу собак, которой он старается избегать каждый раз, когда они приходят к нему в клинику.

Речь идет о бельгийском малинуа. Также известная как бельгийская овчарка, эта пастушья порода среднего размера характеризуется защитным характером, уверенностью, дружелюбием и трудолюбием. Однако они также могут быть довольно упрямыми.

Эти собаки очень бдительны и активны, требуют много физических нагрузок, умственной стимуляции и дрессировки.

В предыдущих видео Анвари также назвал эту породу "сумасшедшей", подчеркивая, сколько времени и энергии она требует от своих владельцев. Например, он сказал, что у него нет "шесть часов" ежедневно, "только чтобы поддерживать ее в хорошей форме.

Владение собакой – это серьезное обязательство, которое обычно длится 10-15 лет в зависимости от продолжительности жизни породы. Собаки нуждаются в постоянной заботе, внимании и преданности со стороны своих хозяев.

Не все породы подходят для новичков или неопытных владельцев, и дрессировка часто необходима. Крайне важно тщательно исследовать и учесть все преимущества и недостатки владения домашним питомцем, прежде чем принимать решение.

