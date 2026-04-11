Ветеринар назвал шесть самых здоровых пород собак, которые редко болеют

При выборе собаки характер и внешность часто являются центральным фактором, но здоровье не менее важно. Хотя каждая собака уникальна, некоторые породы статистически выносливее других из-за генетики и методов разведения.

Видео дня

Если вы надеетесь наслаждаться обществом своей собаки как можно дольше, с менее дорогими визитами к ветеринару в старшем возрасте, стоит рассмотреть именно эти породы OBOZ.UA.

Басенджи

Эти самобытные собаки не только здоровые, но и тихие. Из-за строения голосовых связок эта рабочая порода физически не может лаять, что делает ее идеальной для тех, кто ищет более тихого домашнего любимца.

Шиба-ину

Эти собаки — древняя порода, известная своим крепким здоровьем благодаря сильной генетике. Их характерная лисья внешность и сравнительно небольшой рост делают их любимцами среди владельцев.

Бигль

Бигли представляют еще одну энергичную породу, изначально выведенную для охотничьих целей, что объясняет, почему они относятся к числу самых крепких собак. Как активные охотничьи собаки, бигли поддерживают форму, что способствует их общему крепкому здоровью.

Лабрадор-ретривер

Эта порода остается любимцем домашних животных благодаря своему дружелюбному и ласковому темпераменту, а также является сравнительно здоровой собакой.

Кокер-спаниель

Эти компактные собаки являются популярной и здоровой породой, поскольку их телосложение делает их менее склонными к развитию заболеваний. Тем не менее, их уши нуждаются в регулярном уходе, чтобы предотвратить инфекции.

Собаки смешанных пород

Гибридные породы, такие как лабрадудли, часто получают пользу от "гибридной силы", а это означает, что их генетическое разнообразие снижает вероятность наследственных заболеваний.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.